Pio e Amedeo, il duo comico politicamente scorretto per eccellenza, sembra aver risentito pesantemente delle polemiche che hanno colpito la prima edizione di Felicissima Sera, tornato stasera su Canale 5 come Felicissima Sera – All inclusive.

Nelle intenzioni la coppia foggiana ha voluto farsi beffe del politicamente corretto sin dalle prime battute, quando sono entrati in studio sulle note di Esseri umani di Marco Mengoni togliendo la maschera a persone come un uomo in sovrappeso e a un altro con nanismo che riportavano una rilettura ironica del Pensati libera sfoggiato da Chiara Ferragni nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023 (nel loro caso rispettivamente Pensati leggero e Pensati grande).

Lo sbeffeggiamento dell’inclusività è proseguita con il Ferragnez, il dizionario riportante le parole che non si possono più utilizzare, poi la gag è sfumata via via con l’intervista alla prima ospite della serata, Silvia Toffanin. Pio e Amedeo, confermando lo schema del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, hanno intervistato la conduttrice di Verissimo parodiando il suo show con rvm esageratamente adulatori per ingraziarsi il compagno, ovvero l’editore di Mediaset. Assieme ai copiosi riferimenti alla smisurata disponibilità economica, sicuramente uno dei momenti più divertenti della serata.

Per quanto riguarda i cantanti, Zucchero sembra non essere stato sfruttato adeguatamente, anche se il suo medley ha infiammato il pubblico in studio. Molto meglio il segmento con Gigi D’Alessio, trasformato per l’occasione in un cantante radical chic per attirare il pubblico di Rai 3. La versione intellettuale di Mon amour si è rivelata parecchio azzeccata.

I due foggiani si sono poi cimentati in un monologo forse troppo lungo sulla difficoltà di avere dei figli oggi, terminato con l’ingresso di Elisa sulle note di A modo tuo e i comici seduti per terra coi propri bambini, visibilmente commossi (i papà, non i pargoli). Forse un momento eccessivamente serio.

Ma è solo nella seconda parte, a seconda serata inoltrata, che Pio e Amedeo hanno giocato a fare i Pio e Amedeo. Con Michelle Hunziker la coppia si sbizzarrisce e Amedeo arriva addirittura a mettere in bocca il nocciolo dell’oliva che pochi secondi prima era stata nella cavità orale della svizzzera (“Così si può dire che abbiamo limonato?”, scherza la showgirl). Un comportamento che oggi non scandalizza nessuno in televisione, ma per un attimo si sono visti quelli della prima edizione.

Nell’ultima parte perfino i neomelodici, lasciati giudicare a Giovanna Amadeus, compagna di Amadeus e a suo figlio Josè, sono sembrati molto più tirati rispetto a due anni fa.

Pur registrando un’evoluzione della scrittura per quanto riguarda lo sbeffeggiamento dell’inclusione e dei radical chic, sembra che Pio e Amedeo stavolta siano rimasti impantanati in un limbo, come se fossero stati sostituiti da due controfigure molto più misurate. La sortita di Pier Silvio Berlusconi per la volgarità del Grande Fratello Vip potrebbe aver avuto una sua influenza, ma gli inviti al buongusto non devono portare all’immobilismo creativo.

Felicissima sera – All inclusive: anticipazioni

Pio e Amedeo tornano a presidiare il venerdì sera di Canale 5 con Felicissima sera, (al quale è stato aggiunto il sottotitolo ironico di All inclusive), uno dei pochi varietà attualmente in circolazione nel palinsesto della tv italiana. Il programma era andato in onda con la prima edizione nel 2021: sarebbe dovuto tornare nella stagione successiva, ma è poi slittato al 2023.

Il varietà aveva ottenuto più che buoni risultati di ascolto, registrando oltre quattro milioni di telespettatori e uno share superiore al 20 per cento. Ma la trasmissione era stata bersagliata da parecchie critiche per il linguaggio del duo, ritenuto volgare per un prime time. A scatenare polemiche soprattutto è stato il “monologo” – è pur sempre una coppia – sul politicamente corretto, che ha suscitato reazioni negative soprattutto da parte della minoranza LGBTQIA+.

I due foggiani tuttavia al Maurizio Costanzo Show vollero correggere la propria posizione, spiegando che l’omosessualità non implica necessariamente un orientamento politico a sinistra, ma anche nello schieramento opposto.

Nel presentare la seconda edizione, il duo ha detto che stavolta penserà a tutte le minoranze, avendo incluso nel cast un ballerino sovrappeso e musicisti di ogni nazionalità.

Per quanto riguarda gli ospiti, il menu è davvero ricco. Obiettivo dei due comici è quello di coinvolgerlo nei loro sketch in una veste inedita. Per la prima puntata sono stati annunciati: Michelle Hunziker, già peraltro al timone dei suoi one woman show Michelle Impossible e Michelle Impossible and Friends; Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, peraltro poco avvezza alle ospitate tv; Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ed ex valletta de L’Eredità; i cantanti Gigi D’Alessio e Zucchero.

Felicissima sera – All inclusive va in onda in prime time su Canale 5 ed è disponibile anche in livestreaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.