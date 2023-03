Pio e Amedeo tornano a presidiare il venerdì sera di Canale 5 con Felicissima sera, (al quale è stato aggiunto il sottotitolo ironico di All inclusive), uno dei pochi varietà attualmente in circolazione nel palinsesto della tv italiana. Il programma era andato in onda con la prima edizione nel 2021: sarebbe dovuto tornare nella stagione successiva, ma è poi slittato al 2023.

Il varietà aveva ottenuto più che buoni risultati di ascolto, registrando oltre quattro milioni di telespettatori e uno share superiore al 20 per cento. Ma la trasmissione era stata bersagliata da parecchie critiche per il linguaggio del duo, ritenuto volgare per un prime time. A scatenare polemiche soprattutto è stato il “monologo” – è pur sempre una coppia – sul politicamente corretto, che ha suscitato reazioni negative soprattutto da parte della minoranza LGBTQIA+.

I due foggiani tuttavia al Maurizio Costanzo Show vollero correggere la propria posizione, spiegando che l’omosessualità non implica necessariamente un orientamento politico a sinistra, ma anche nello schieramento opposto.

Nel presentare la seconda edizione, il duo ha detto che stavolta penserà a tutte le minoranze, avendo incluso nel cast un ballerino sovrappeso e musicisti di ogni nazionalità.

Per quanto riguarda gli ospiti, il menu è davvero ricco. Obiettivo dei due comici è quello di coinvolgerlo nei loro sketch in una veste inedita. Per la prima puntata sono stati annunciati: Michelle Hunziker, già peraltro al timone dei suoi one woman show Michelle Impossible e Michelle Impossible and Friends; Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, peraltro poco avvezza alle ospitate tv; Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ed ex valletta de L’Eredità; i cantanti Gigi D’Alessio e Zucchero.

Felicissima sera – All inclusive: dove vederlo in tv e in streaming

Felicissima sera – All inclusive va in onda in prime time su Canale 5 ed è disponibile anche in livestreaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.