Felicissima Sera – All inclusive, terza e ultima puntata 7 aprile 2023: cos’è successo

Gran finale questa sera su Canale 5 per Felicissima Sera – All inclusive, che con la terza puntata arriva al termine di questa seconda edizione dello show condotto dal duo comico Pio e Amadeo. In ciascuna delle tre puntate anche di questa edizione di Felicissima Sera si sono alternati vari artisti che hanno portato musica e performance live, oltre che numeri con i quali hanno interagito con l’ironia disincantata e irriverente di Pio e Amedeo.

Felicissima Sera – All inclusive, ultima puntata 7 aprile 2023: anticipazioni

Alla vigilia della partenza di questa seconda edizione il duo comico foggiano aveva rilasciato queste dichiarazioni circa la loro discussa comicità al Corriere della Sera: “Ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili […] Dovessimo soppesare tutti i termini e le parole non si potrebbe più fare un discorso, ogni cosa è additabile di non essere inclusiva”. A discapito della prima edizione, che si prestò, in particolare per un monologo del duo, a diventare oggetto di grandi contestazioni, questa seconda edizione di Felicissima Sera ha per ora creato meno clamore a livello mediatico, ma manca ancora l’ultima puntata. Vediamo intanto quali saranno gli ospiti di questa sera.

Felicissima Sera – All inclusive, ultima puntata 7 aprile 2023: ospiti

Numeroso il parterre di ospiti per la terza e ultima puntata: si parte da Antonella Clerici, già anticipata da TvBlog, per arrivare a Paolo Bonolis, sempre rimanendo nell’ambito televisivo, passando per Diletta Leotta e Giovanna Civitillo e ospiti musicali come Il Volo, Nek e Renga e Biagio Antonacci.

Felicissima Sera – All inclusive, ultima puntata 7 aprile 2023: dove seguirla in tv e in streaming

Felicissima Sera – All inclusive con la sua terza puntata sarà in onda questa sera a partire dalle 21:45 su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà e commenterà tutta la serata con l’imperdibile liveblogging.