Dopo i volti Mediaset di punta come Silvia Toffanin, Michelle Hunziker (nella prima) e Gerry Scotti (nella seconda), in arrivo a Felicissima Sera un nome grosso della Rai. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, nella terza puntata del programma di Canale 5, in onda venerdì prossimo, tra gli ospiti di Pio e Amedeo ci sarà Antonella Clerici.

Una notizia non soltanto perché la conduttrice di È sempre mezzogiorno tende, soprattutto negli ultimi tempi, a centellinare le sue presenze nelle trasmissioni televisive altrui. Ma anche perché Antonella Clerici è il volto di punta del venerdì sera targato Rai1 (oltre a Carlo Conti, con Tale e quale show e i Migliori Anni, in partenza tra qualche settimana), grazie a quel The Voice Senior che sta diventando una certezza, anche dal punto di vista degli ascolti, per la rete ammiraglia della tv pubblica. Non a caso è stato sperimentato anche lo spinoff The Voice Kids, che tornerà nella prossima stagione.

Dunque, sarà Antonella Clerici a supportare Pio e Amedeo nella puntata in onda il venerdì Santo, quando su Rai1 sarà proposto il consueto speciale del Tg1 dedicato alla Via Crucis di Papa Francesco (non dovrebbero esserci più dubbi sulla presenza del Pontefice al Colosseo, dopo essere uscito nella giornata odierna dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì per un’infezione respiratoria). E chissà che la popolarità di Antonellina non possa aiutare lo show di Canale 5 a crescere negli ascolti, dopo il 18% di share registrato ieri, dato che segna un calo percentuale di un punto e mezzo rispetto alla settimana precedente.

Nell’aprile del 2021, poche ore dopo il debutto assoluto di Felicissima Sera, la Clerici su Twitter espresse il suo apprezzamento nei confronti del programma di Canale 5 e dei suoi mattatori:

Pio e Amedeo, tanta gavetta e la capacità di destrutturare uno show (esilarante la gag del matrimonio).Contro il politically correct di cui francamente non se ne può più. Bravi davvero. Alto e basso, emozioni e risate.