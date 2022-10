Tapiro d’Oro a Fedez: “Non facciamo pubblicità con i nostri figli”

Stasera, alle 20.35, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ‘Striscia La Notizia’ con la conduzione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Tra i servizi proposti, la consegna del Tapiro d’Oro (il settimo) a Fedez. Il rapper, a suo malgrado, è stato protagonista di una polemica social per il presunto ‘sfruttamento’ del figlio Leone, distolto dai suoi disegni per “posare sorridente” in una storia su Instagram.

La replica del cantautore, al microfono di Valerio Staffelli, non si è fatta attendere:

Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare. In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto.

Tra le opinioni più accreditate quella di Selvaggia Lucarelli che, su Instagram, ha pubblicato il video incriminato (cancellato) con un commento assai eloquente che, di fatto, ha dato il via al dibattito in rete: