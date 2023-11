Tapiro d’oro a Fedez per il caso Morgan: “Ha detto cose gravi, non l’ho toccato, non ho inveito contro di lui”

Fedez, stasera, a partire dalle 20:45, su Canale 5, riceverà il Tapiro d’Oro di ‘Striscia La Notizia’. Morgan, ieri, ha accusato il rapper di essere stato uno dei principali responsabili del suo allontanamento da X Factor. Ecco cosa ha detto il giudice del talent show di Sky Uno una volta raggiunto dal Tapiroforo:

“Non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”

Il tg satirico di Antonio Ricci, attraverso la voce di Valerio Staffelli, ha chiesto a Sky di diffondere le immagini che hanno suscitato non poche polemiche. Fedez ha smentito ogni singola parola pronunciata dal suo ormai ex collega:

“Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”

Il cantautore esclude che esista una cricca che decide tutto il meccanismo della gara:

“Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso. La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba “messa a tacere” con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il “Licio Gelli” Fedez e la sua P2”

Con questo Tapiro Fedez arriva a quota 9. Ci sarà la controreplica dell’ex leader dei Bluvertigo?