SIGFRIDO RANUCCI: «CON FEDEZ FATTO GRAVE, AZIENDA FACCIA AUTOCRITICA SU EVENTI AFFIDATI A PRODUZIONI ESTERNE». A CHE TEMPO CHE FA ANCHE L'ANNUNCIO DI UN FILMATO ESCLUSIVO DOMANI A REPORT«È stata una brutta pagina, sono contento che la Rai abbia chiesto scusa. Non sono scuse per una censura che non è avvenuta, ma si è trattato di un grande cortocircuito di comunicazione, ci sono stati errori soprattutto nella gestione di questo evento. Le voci al telefono che parlano di 'sistema' sono quelle di due persone che nella telefonata parlano di esigenze di un non ben identificato editore, due persone abituate a gestire anche eventi per la politica e che ragionano per logica di par condicio. È un fatto grave, bisogna prendersi delle responsabilità. L'azienda semmai deve fare autocritica nella gestione di questi eventi, affidata a una produzione esterne». Lo ha detto SIgfrido Ranucci ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa, annunciando un filmato esclusivo in onda nella puntata di #Report in onda domani sera alle 21.20 su Rai3: «Matteo Renzi in autogrill mentre parla con un agente segreto dal passato controverso, nel periodo in cui si apriva la crisi di governo. Trasmetteremo anche la risposta dell'ex premier».

