“Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo“. Così, poche ore fa, Fedez nelle storie Instagram ha ‘criticato’ il montaggio realizzato per la seconda stagione di Lol, di cui è host insieme a Frank Matano. Che si tratti di una innocente battuta (probabile!), oppure di un semplice modo per promuovere il prodotto di Amazon Prime Video (molto probabile) o di una vera e propria frecciatina alla produzione, non cambia molto, visto che Lol 2 (qui la recensione del nostro Fabio Morasca) vive molto delle risate dei due conduttori, che in alcuni passaggi effettivamente appaiono un po’ forzate.

La sensazione generale è che Lol 2, la cui uscita è sfortunatamente coincisa con lo scoppio della guerra in Ucraina, non abbia, fin qui, rispettato le altissime aspettative che si erano create dopo la prima edizione, vero e proprio fenomeno mediatico (televisivo, ma anche e soprattutto social). Ad apprezzare le prime quattro puntate del comedy show sembrano essere stati soprattutto i fan e gli appassionati dell’invidiabile repertorio di Corrado Guzzanti e di Virginia Raffaele, mentre gli altri si siano dovuti ‘accontentare’ del divertimento da improvvisazione il cui peso appare tutto sulle spalle del sempre spassoso Mago Forrest (il cui riuscito rapporto scenico con Max Angioini ricorda quello instaurato tra Elio e Matano nella prima edizione).

Riflessioni e sensazioni, che confluiranno nel giudizio definitivo, da esprimere, ovviamente, solo quando tutte le puntate saranno rese disponibili.