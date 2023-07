Vi siete mai chiesti cosa fa Federica Sciarelli quando non è nello studio di Chi l’ha visto? Se la risposta è sì, sappiate che la conduttrice, pur dedicandosi qualche giorno di relax, ritrova persone scomparse. Non vuole essere solo una battuta, è la realtà. Anzi, come si dice in questi casi: una vicenda a lieto fine.

Succede che un giovane 15enne era improvvisamente scomparso mentre si trovava sulla spiaggia di Maccarese, sul litorale romano. La comprensibile preoccupazione ha tenuto con il fiato sospeso i genitori del ragazzo, per circa tre ore impegnati in una disperata ricerca.

Capitaneria di porto allertata, un elicottero dei Vigili del fuoco sul posto, gente comune: la mobilitazione nel giro di poco tempo si era fatta particolarmente importante. Qualche chilometro più in là, sulla spiaggia di Palidoro (davanti all’ospedale Bambino Gesù) Federica Sciarelli, intenta a godersi una giornata tranquilla, individua il ragazzo che – secondo quanto riferisce anche il sito di Rai News – sembrava essere disorientato.

Lo raggiunge rimanendo con lui fino all’arrivo dei suoi cari. Un ritrovamento che, alle ore 16 di oggi, ha messo la parola fine all’incubo del giovane ragazzo e dei suoi genitori.

Ad ufficializzare l’incredibile vicenda, è proprio l’account ufficiale di Chi l’ha visto alle 19:12 di oggi, 2 luglio 2023, ha twittato:

“Sta bene il ragazzo di 15 anni scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche da oltre tre ore, anche con elicotteri, intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro, davanti all’ospedale Bambino Gesù, è stato notato da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori”.

Citano anche il tweet della giornalista Angela Corica, testimone del ritrovamento che prontamente ha anche fotografato l’elicottero dei VDF in volo.

Giornata piena di emozioni!

Ho assistito al ritrovamento di un ragazzo di 15 anni. Per sua fortuna a Maccarese, al mare, c’era Federica Sciarelli che lo ha fermato, riportandolo dai suoi cari, mentre tutti lo cercavano,l da ore, anche con gli elicotteri #chilhavisto #top pic.twitter.com/zrFTKgSlBh — Angela Corica (@Angela_Corica) July 2, 2023

Mercoledì prossimo, 5 luglio, con la quarantesima puntata si concluderà l’edizione numero 35 di Chi l’ha visto?. Il programma storico di Rai 3 è già confermato per la stagione 2023-24 e inizierà nella prima parte di settembre 2023. Al timone, dal 2004, proprio Federica Sciarelli.