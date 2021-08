La notizia della promozione di Morning News, il programma mattutino di Canale 5 in onda dallo scorso 26 luglio e del conseguente slittamento dell’inizio della nuova edizione di Mattino Cinque, è arrivata lo scorso 20 agosto, anticipata da Dagospia. La quindicesima edizione del programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi partirà il prossimo 20 settembre e non più il 6.

Gli scontati rumors riguardanti una presunta reazione negativa di Federica Panicucci, a seguito di questa decisione presa da Mediaset, non sono tardati ad arrivare. La conduttrice, quindi, tramite i propri profili ufficiali sui vari social ha voluto fermare il tam-tam mediatico con il seguente post:

In questi giorni, infatti, si è parlato di reazione furibonda della conduttrice, di un suo mancamento e addirittura della presunta volontà dei vertici Mediaset di volerla penalizzare con la decisione di allungare Morning News. La conduttrice, come scritto in precedenza, ha smentito seccamente tutto ciò.

In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS. #stopfakenews pic.twitter.com/2CdgHN8VVe — Federica Panicucci (@fede_panicucci) August 22, 2021

Federica Panicucci: la nuova edizione di Mattino Cinque

Com’è già ampiamente noto, quindi, la nuova edizione di Mattino Cinque avrà inizio il prossimo 20 settembre e andrà in onda da lunedì a venerdì, su Canale 5, a partire dalle ore 8:40.

Per la conduttrice, si tratterà della dodicesima edizione consecutiva al timone del contenitore mattutino della rete ammiraglia Mediaset. Per il sesto anno di fila, Federica Panicucci avrà al suo fianco Francesco Vecchi.

Federica Panicucci conduce Mattino Cinque dall’edizione 2009/10 del programma. Nel corso di questi anni, la conduttrice ha condiviso lo studio di Mattino Cinque con Paolo Del Debbio, Claudio Brachino, Federico Novella e, il suo partner attuale, Francesco Vecchi.

Nel corso della scorsa stagione televisiva, Federica Panicucci ha anche presentato la trentesima edizione de Partita del Cuore, trasmessa per la prima volta da Mediaset.