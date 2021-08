Morning News, il programma di approfondimento giornalistico estivo del daytime mattutino di Canale 5, andrà in onda per altre due settimane, rispetto a quanto annunciato. La notizia è stata pubblicata da Dagospia.

Il programma condotto da Simona Branchetti avrebbe dovuto giungere al termine il prossimo 3 settembre ma, alla luce dei risultati ottenuti, Mediaset ha deciso di far proseguire la sua corsa per altre due settimane e di far slittare, di conseguenza, l’inizio della quindicesima edizione di Mattino Cinque.

Il programma condotto da Federica Panicucci e Federico Vecchi, quindi, partirà il prossimo 20 settembre e non più il 6.

Morning News andrà in onda fino al prossimo 17 settembre, sempre da lunedì a venerdì, dalle ore 8:40 alle 10:55.

Simona Branchetti ha confermato l’indiscrezione di Dagospia con un post e con un’Instagram Stories condivisi sul proprio profilo ufficiale Instagram, manifestando, ovviamente, tutta la propria soddisfazione:

– Felice di annunciarvi che Morning News va avanti! Vi terremo compagnia fino al 17 settembre! Grazie per seguirci con affetto!

– Eh si… è tutto vero: si va avanti fino al 17 settembre!!! WoWWW!!!

Nelle ultime due settimane, Morning News si è stabilizzato su una media del 15% di share per quanto riguarda la prima parte e su una media del 13% per quanto concerne la seconda parte.

Se il programma di Simona Branchetti, quindi, è riuscito a competere con i programmi mattutini della concorrenza, UnoMattina Estate e Dedicato, dal 13 settembre, Morning News dovrà vedersela anche con i programmi della stagione autunnale di Rai 1, gli appuntamenti consueti con UnoMattina e con Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele.

UnoMattina e Storie Italiane, quindi, partiranno con una settimana di anticipo rispetto a Mattino Cinque che potrebbe anche rimanere penalizzato per questa partenza rimandata.

A Mediaset, però, evidentemente, hanno fatto un ragionamento anche in base al contenimento dei costi, considerando che il programma di Simona Branchetti costa meno rispetto a Mattino Cinque.