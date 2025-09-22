Federica Panicucci, le rare foto della figlia 20enne

Federica Panicucci è tra le conduttrici di maggiore successo, ha all’attivo una carriera versatile e eclettica e ha lavorato sia in radio che in tv. Da qualche anno è il volto della mattina di Mediaset; conduce Mattino 5 ma anche Mattino 4 ed è un personaggio molto amato dal pubblico per la sua schiettezza e trasparenza. In passato è finita al centro dell’eco mediatico a causa di alcuni presunti contrasti con i suoi collaboratori, notizie che la conduttrice ha sempre evitato di commentare.

Oggi Federica Panicucci è legata a Marco Bacini, noti imprenditore. I due sono molto affiatati e hanno anche fondato un brand di abbigliamento insieme. Il volto tv ha tuttavia alle spalle un rapporto che è durato circa 20 anni: Federica è stata sposata con il dj Marco Fargetta e i due hanno avuto due figli: Sofia, oggi 20enne e Mattia nato nel 2007. Due ragazzi che non amano particolarmente l’eco mediatico e che sono apparsi accanto ai genitori solo occasionalmente.

Molto attiva sui social Federica ha condiviso alcuni scatti con i figli, in particolare si è mostrata con loro ai compleanni e in qualche momento di vita quotidiano. Tuttavia le foto pubbliche dei due sono decisamente rare. Nonostante la giovane età anche Sofia non è molto presente nell’album social della mamma, tuttavia l’ha accompagnato alla sfilata milanese di Laura Biagiotti, evento che si è tenuto qualche settimana durante la Milano Fashion Week.

Sofia Fargetta, bellissima insieme alla mamma

Sofia Fargetta è apparsa insieme alla mamma alla sfilata di Laura Biagiotti. La giovane ha scelto un look dell’omonima stilista: un total white in maglia, con applicazioni fiorate. Capelli sciolti e make up acqua e sapone completano l’immagine della ragazza che è decisamente semplice, poco costruita e coerente con la sua età.

La 20enne non sembra affatto interessata al modo dello spettacolo e a quanto pare non è alla ricerca di visibilità. Si è prestata a qualche scatto con la mamma, e poi ha lasciato spazio alla conduttrice che ha posato da sola. Il gesto della Panicucci di farsi fotografare da sola, lasciando in disparte la figlia è stata criticato sui social, ma è evidente che sono stati gli stessi addetti ai lavori a chiedere alla conduttrice di concedersi qualche istante in più.

Federica Panicucci: “Ritrovarsi con Mario è stato importante”

Ospite del salotto di Verissimo Federica Panicucci ha parlato del suo ruolo di mamma, e non ha nascosto di essersi commossa al compimento della maggiore età della figlia Sofia. La conduttrice di Mattino 5 ha poi affermato di avere oggi dei rapporti distesi con l’ex Mario Fargetta: “Per noi è stato importante, volevamo che avesse tante sorprese. Lei e il fratello Mattia si sono ritrovati nell’abbraccio dei loro genitori, di Marco (Bacini, attuale compagno di Federica), degli amici. Si percepiva il sentimento durante la festa”

Federica è oggi una donna realizzata dal punto di vista professionale e privata, è una mamma attenta anche adesso che i figli sono più grandi. Li sostiene e li segue nelle loro scelte e spera che realizzino i loro sogni, raggiungendo gli obiettivi che si sono prefissati. Infine ha augurato alla figlia Sofia di essere sempre una donna libera.