È stata la loro prima ospitata in coppia, dopo che da sei anni condividono la conduzione di Mattino Cinque. A Verissimo oggi infatti hanno partecipato Francesco Vecchi e Federica Panicucci, una delle coppie più osservate della tv alla luce del celebre fuori onda reso pubblico nel 2018 da Striscia la notizia, che ha gettato parecchie ombre ed interrogativi circa il loro rapporto lavorativo. Lo stesso Vecchi, intervistato lo scorso dicembre da TvBlog, aveva dichiarato di avere un “rapporto di buona collaborazione” con la Panicucci.

L’intervista, come sottolineato fin dall’inizio da Silvia Toffanin, è sembrata l’occasione per incoronare il successo sempre maggiore che negli ultimi anni Mattino Cinque sta riscuotendo, forte anche dei dati notevoli registrati in questo nuovo avvio di stagione. Un successo che sicuramente però non è frutto della stima e della simpatia fra i due conduttori, dato che in onda condividono sono l’inizio e la fine della trasmissione e dato che ancora una volta hanno confermato come il loro rapporto non vada oltre il “quieto vivere”.

Alla domanda della Toffanin “litigate ogni tanto o siete migliori amici” Vecchi ha prontamente risposto: “No, migliori amici non lo siamo”. Federica Panicucci ha poi precisato: “Migliori amici non lo siamo, ma devo dire che c’è un quieto vivere“. Ecco, in queste due parole si riassume tutto il rapporto che intercorre fra i conduttori del programma che da almeno due anni macina i numeri più alti del mattino televisivo, a dimostrazione di come a volte le formule vincenti possano essere inaspettate e anche lontane da quanto ci si potrebbe immaginare da semplici telespettatori.