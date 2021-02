Federica Panicucci, dita fasciate a Mattino 5: la verità della conduttrice

Da martedì 16 febbraio 2021, Federica Panicucci, padrona di casa di ‘Mattino 5’ assieme a Francesco Vecchi, è apparsa con le dita fasciate. La conduttrice ha rassicurato, sui social e in trasmissione, i telespettatori sulle sue condizioni di salute.

La presentatrice, infatti, nei giorni scorsi, è stata vittima di un incidente domestico in cucina, che l’ha costretta ad utilizzare dei medicamenti.

Federica, su Instagram, qualche giorno fa, si è mostrata, in compagnia del fidanzato Marco Bacini, per spiegare, in maniera dettagliata, l’accaduto ripreso da Mediasetplay:

“Ho afferrato con entrambe le mani la griglia dei fuochi della cucina, dimenticandomi che avevo appena cucinato. Era incandescente e ho sentito un male disumano, poi l’ho lasciata subito. Non chiedetemi come sono riuscita ad aprire la porta e mettermi le scarpe, ma l’ho fatto e sono andata in farmacia mentre Bacini mi guidava a distanza sul primo soccorso. Sono stati gentilissimi, mi hanno dato pomate e garze, dovrò tenere la fasciatura una settimana. State attenti in casa perché ci sono un sacco d insidie”.

Qualche ora fa, la Panicucci, sul proprio account Instagram, ha ringraziato tutti i fan per l’affetto dimostrato dal pubblico durante questo infortunio.

“In tanti mi avete chiesto cosa fosse successo alle mie mani, in tanti mi avete scritto messaggi affettuosi. Grazie a tutti. Oggi sorrido perché il peggio è passato e le mie dita guariscono velocemente. Spesso una distrazione può essere fatale e a me è successo così, lunedì, nella mia cucina di casa… Non importa, è stato solo un brutto momento, io guardo avanti e dico… passerà!

#thinkpositive

#bestrong

#nevergiveup”

Auguri di pronta guarigione!