Federica Nargi e Alessandro Matri ospiti della quinta puntata di Hot Ones Italia (Anteprima TvBlog)

Saranno Federica Nargi e Alessandro Matri gli ospiti della quinta puntata di Hot Ones Italia, prima edizione italiana del celebre format statunitense. Il programma, condotto da Alessandro Cattelan, prevede che l’intervista con uno o più ospiti avvenga mangiando alette di pollo condite con salse piccanti. Nel corso della chiacchierata saranno proprio le reazioni provate al momento dell’assaggio delle alette, via via sempre più piccanti, a scandire le domande.

Nel corso della puntata Nargi ha ripercorso la sua esperienza a Ballando con le Stelle: “Ti mette alla prova non solo da un punto di vista fisico, ma anche a livello emotivo, mentale. Stare lì e raccontarti è la cosa che mi spaventava di più. Sono partita nel fare quest’esperienza con mille paure: paura del giudizio, paura di non essere all’altezza, paura di lasciare le bambine a casa per quattro mesi. Ho dovuto superare tanti miei limiti, ma a oggi posso dire che è stata un’esperienza davvero bella”.

Riguardo alla sorpresa dello stesso Matri, Nargi ha confermato di non aspettarsela affatto. “Mi aspettavo più mio padre, quindi non mi aspettavo lui” ha ammesso. “Anche io mi aspettavo andasse suo padre” ha detto ridendo Matri, ricordando che è stato il padre di Nargi a declinare l’invito.

Matri ha invece raccontato, tra le altre cose, i due momenti di massima gioia e difficoltà nella sua carriera, legati rispettivamente a Juventus e Milan. A proposito del periodo trascorso con i bianconeri, ha richiamato alla memoria un curioso e divertente aneddoto legato ad Antonio Conte: “Conte faceva fare i discorsi pre-partita: veniva lì prima della partita e ti diceva “oggi parli tu”. Io l’ho fatto una volta e ho pensato in tutto il riscaldamento cosa dire. Ho fatto un discorso di mer*a, bruttissimo. Dopo quella partita sono andato dal mister e gli ho detto: o faccio il discorso o gioco, non posso fare tutte e due le cose, troppo faticoso”.

Fra i compagni che invece Matri ricorda come più incisivi nello spogliatoio sono stati citati Buffon, Bonucci, Chiellini e Marchisio.

La puntata che vedrà protagonisti Federica Nargi e Alessandro Matri sarà disponibile da venerdì 24 gennaio su RaiPlay.