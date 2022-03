Federica Calemme del Grande Fratello Vip furiosa su Instagram: “Sfigato”

Nelle scorse ore, Federica Calemme, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, ha postato sul proprio account Instagram, una foto con le gambe in bella vista accompagnata dalla didascalia, ‘Sfigato’.

Con chi ce l’aveva l’ex inquilina della casa di Cinecittà?

Per gli utenti del web è una risposta piccata a Fabrizio Corona. L’ex re delle paparazzate, poche ore prima sui propri social, attraverso una serie di Stories, ha criticato aspramente l’aspetto fisico dell’influencer in giro per la città con il fidanzato Gianmaria Antinolfi (di cui, però, nello scatto, è stato oscurato il volto).

L’ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini è inseparabile dal compagno anche fuori dal loft come dichiarato, pochi giorni fa, a ‘Mondotv 24’:

Gianmaria è stato il mio vero punto di riferimento all’interno della casa! Fuori procede tutto molto bene, abbiamo ognuno i propri spazi, siamo divisi un po’ per questioni lavorative ma ritagliamo sempre del tempo per noi! Staremo a vedere, non mi piace prevedere il futuro.

Federica, inoltre, ha commentato, in maniera assai positiva, le coppie nate quest’anno al ‘GF Vip’: da Alessandro Basciano – Sophie Codegoni a Manuel Bortuzzo – Lulù Selassié:

Sono due belle coppie. Sarà che sono di parte, mi piacciono tantissimo Manuel e Lulù!

Dopo l’avventura del ‘Grande Fratello Vip’, la Calemme ha proseguito un rapporto di amicizia con le sorelle Selassié, Gianluca Costantino e Giacomo Urtis.