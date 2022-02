Netflix Italia torna all’attacco con una nuova produzione nostrana da proporre, oltre che al proprio pubblico, anche ovviamente a tutti gli abbonati al servizio sparsi per il mondo, nel 190 Paesi in cui la piattaforma è disponibile. Fedeltà è la miniserie in sei episodi disponibile da lunedì 14 febbraio 2022, tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli (ed. Einaudi).

Per presentare serie e cast oggi, venerdì 11 febbraio 2022 alle 12:00, si terrà una conferenza stampa che TvBlog seguirà in liveblogging. A parteciparvi i due protagonisti, Michele Riondino e Lucrezia Guidone, insieme ai co-protagonisti Carolina Sala e Leonardo Pazzagli.

Oltre a loro, sarà presente Stefano Cipani, che con Andrea Molaioli firma la regia della serie, e gli autori Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, insieme ad Angelo Barbagallo di Bibi Film -che produce- ed ad Ilaria Castiglioni di Netflix.

Fedeltà racconta la storia di Carlo (Riondino) e Margherita (Guidone), una coppia felice la cui vita cambia quando s’insinua quello che viene definito un “malinteso”. Carlo viene visto abbracciato a Sofia (Sala), una sua studentessa che stava accusando un malore: abbastanza per insinuare in Margherita un sospetto.

Margherita stessa intanto, fa un incontro fortuito con il fisioterapista Andrea (Pazzagli), a cui non resta indifferente. Carlo e Margherita devono capire se resistere alle tentazioni voglia dire essere davvero fedeli oppure tradire se stessi.