A caccia di criminali: è l’obiettivo della squadra protagonista di Fbi Most Wanted, serie tv che Italia Uno manda in onda da questa sera, giovedì 5 agosto 2021, alle 21:20. Una serie che non nasce dal nulla: Most Wanted è infatti il primo spin-off di Fbi, serie tv procedurale che in Italia è trasmessa da Raidue. Volete saperne di più su trama e cast di Fbi Most Wanted? Non scappate, allora, ma proseguite nella lettura.

Fbi Most Wanted, la trama

Fbi Most Wanted segue le vicende di una speciale task force all’interno dell’Fbi specializzata nel dare la caccia ai più pericolosi criminali americani che il Bureau ha inserito in un’apposita lista. A capo di questa elite mobile, che quindi lavora sempre sul campo, c’è Jess LaCroix (Julian McMahon), agente speciale supervisore dell’Fbi.

La seconda al comando è invece Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), mentre Clinton Skye (Nathaniel Arcade) non è solo un agente speciale e componente della squadra, ma anche il cognato di LaCroix, tant’è che quest’ultimo lo tratta più come un familiare che come un collega.

A completare la squadra ci sono Kenny Crosby (Kellan Lutz), ex ufficiale dell’Intelligence dell’Esercito; Hana Gibson (Keisha Castle Hughes), analista tecnico ed Ivan Ortiz (Miguel Gomez). Insieme, devono lavorare per catturare criminali artefici dei reati più vari, che vanno dal rapimento al furto, fino alla violenza sessuale al terrorismo, conciliando il loro difficile mestiere con le loro vite private.

Fbi Most Wanted ha come produttore esecutivo Dick Wolf, artefice dei successi internazionali di altre serie come Law & Order e Chicago Fire. Con questo spin-off, Wolf vuole dare il via a varie serie tv incentrate sul lavoro dell’Fbi, creando un universo come già fatto con le altre due serie, per la gioia della Cbs, che negli Stati Uniti trasmette sia Fbi che Fbi Most Wanted.

Fbi Most Wanted, il cast

A guidare il cast c’è Julian McMahon, che il pubblico italiano ricorda per essere stato Christian Troy in Nip/Tuck. Kellan Lutz ha invece preso parte ad alcuni episodi di The Comeback e 90210, mentre l’australiana Keisha Castle Hughes è stata Obara Sand in Game of Thrones, oltre ad avere ricevuto una nomination agli Oscar a soli 14 anni per “La ragazza delle balene”. Miguel Gomez, infine, ha recitato nel cast di The Strain e Smilf.

Fbi Most Wanted, quante puntate sono?

La prima stagione di Fbi Most Wanted sarebbe dovuta essere composta da diciotto episodi, ma le riprese sono state interrotte a causa della pandemia, per cui il numero totale di episodi è di quattordici. Italia 1 manderà in onda quattro puntate la prima settimana, e poi tre per volta (saltando però il nono episodio, come spieghiamo tra poco): il finale di stagione dovrebbe andare in onda il 26 agosto.

L’episodio crossover tra Most Wanted ed Fbi

Il nono episodio della prima stagione di Fbi Most Wanted, “Reveille”, è in realtà la seconda parte di un crossover avviato con il diciottesimo episodio della seconda stagione di Fbi, “Il sogno americano”, andato in onda in inverno su Raidue. Dal momento che il racconto è slegato rispetto al resto della serie, Italia 1 ha deciso di saltarne la messa in onda, riducendo così il numero totale di puntate a tredici.

Fbi Most Wanted, streaming

E’ possibile vedere Fbi Most Wanted su Mediaset Play, il sito ufficiale di Mediaset, dove oltre a seguire gli episodi in diretta si possono vedere poco dopo la loro messa in onda televisiva, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale con gli episodi.

Fbi Most Wanted, il trailer

Ecco il trailer di Fbi Most Wanted.

Fbi Most Wanted, foto

Ecco le foto di Fbi Most Wanted.