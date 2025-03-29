Torna l’appuntamento su Rai 2 con le puntate inedite di FBI. La prima parte dell’ottava stagione è in onda da sabato 15 marzo per poi (se la tradizione sarà rispettate) concludersi in autunno. FBI è un tipico procedurale poliziesco americano costruito intorno ai suoi protagonisti, diventati un volto familiare per il pubblico, alle prese ogni settimana con un diverso caso da risolvere. La serie è stata creata e prodotta da Dick Wolf che con la sua Wolf Entertainment è produttore anche del franchise dei Chicago (Fire, PD e MED) e dei Law & Order. Visto il successo della serie sono nati due spinoff FBI: International (sempre in onda in Italia su Rai 2) e FBI: Most Wanted (in Italia su Italia 1) che sono state cancellate da CBS e non proseguiranno dopo le stagioni attualmente in onda negli Stati Uniti. Nel frattempo, però, è già in fase di sviluppo un nuovo spinoff, FBI: CIA che potrebbe affiancare FBI nella prossima stagione.

FBI 7 gli episodi su Rai 2

La puntata di sabato 29 marzo

7×03 Distensione: dopo un’esplosione in alcune sedi di varie attività a Jackson Heights la squadra è chiamata a indagare, le indagini portano al magnate Fernando Perez proprietario di un grande gruppo immobiliare che vorrebbe riqualificare il quartiere.

La puntata di sabato 22 marzo

7×02 Determinati: la squadra di agenti speciali dell’FBI indaga su un brutale omicidio di una coppia. Paul Gordon, un detenuto evaso, sembra il principale sospettato. Paul ha tradito per denaro il suo compagno di fuga, John. E mentre il fuggiasco commette ulteriori crimini, John, a cui Paul ha ucciso la moglie e rapito la figlia Noemy, collabora con l’FBI in un intreccio di inganni che coinvolge anche la direttrice del carcere.

La puntata di sabato 15 marzo

7×01 Abbandonati: l’omicidio di quello che apparentemente sembra un semplicissimo idraulico di Brooklyn, porta la squadra in un’indagine che coinvolge anche la CIA. Intanto Tiffany deve affrontare le conseguenze del caso Hakim.

FBI 7 il cast

Rick Eid è lo showrunner della serie. In questa stagione è stato dapprima introdotto il personaggio di Syd Ortiz, interpretata da Lisette Olivera, ma dopo una manciata di puntate ha lasciato la serie. Nel corso della stagione entrerà nel cast Emily Alabi con la possibilità di restare nel cast fisso anche nell’ottava stagione.

Zeeko Zaki è Omar Adom Zidan “OA”

Missy Peregrym è Maggie Bell

Jeremy Sisto è Jubal Valentine

Alana de la Garza è Isobel Castille

John Boyd è Stuart Scola, agente FBI partner di Tiffany

Katherine Renee Turner è Tiffany Wallace, agente FBI (solo guest star per i primi episodi)

James Chen è Ian Lim

Lisette Olivera è Sydney Ortiz

FBI 7 quante puntate sono?

Il numero di puntate non è chiaro ma la serie avrà una stagione completa probabilmente da 22 puntate.

FBI 8 ci sarà?

Si, la serie è stata rinnovata fino alla nona stagione.

FBI 7 in streaming

Attualmente FBI non è disponibile in streaming, le puntate in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay dove restano on demand per un periodo limitato, le stagioni precedenti non sono disponibili.