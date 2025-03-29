Un ultimo viaggio lungo 22 puntate per il Fly Team di FBI: International. La quarta stagione in partenza il 15 marzo su Rai 2 in Italia (alle 22.10), è infatti anche l’ultima visto che CBS ha deciso di cancellare la serie tv prodotta da Universal e Dick Wolf. La stagione si apre subito con una grande novità per l’arrivo di Jesse Lee Soffer (ex protagonista di Chicago P.D.) che prende il posto Luke Kleintank che ha deciso di lasciare la serie.

FBI International 4 in Italia, gli episodi su Rai 2

La puntata di sabato 29 marzo

4×03 Niente di improvviso: Leah è in Portogallo per festeggiare i suoi 18 anni, la ragazza americana d’origine mente alla madre e va a una festa in spiaggia con delel amiche, conosce un ragazzo che la fa ubriacare, fanno un bagno e la ragazza sparisce.

La puntata di sabato 22 marzo

4×02 L’altra parte difficile: un ambasciatore americano viene sequestrato e tenuto in ostaggio in uno studio televisivo di Rotterdam, insieme al pubblico in sala. La Fly Team prende in mano la gestione delle trattative. Quando Wes decide di organizzare un’irruzione nell’edificio e la squadra raggiunge i sequestratori, si scopre che il loro vero obiettivo era costringere l’ambasciatore a rivelare il posto in cui una giovanissima testimone è tenuta nascosta in attesa del processo di estradizione di un pericoloso criminale.

La puntata di sabato 15 marzo

4×01 Un leader non un turista: l’agente speciale Wesley “Wes” Mithcell arriva a Budapest per indagare su una banda di rapinatori dopo che hanno fatto finire all’ospedale il suo partner durante un inseguimento a Los Angeles. Dopo aver risolto il caso, a Mitchell viene offerta la guida del Fly Team

FBI International 4 il cast

Nella quarta stagione c’è un grosso cambiamento nel cast della serie. Infatti Jesse Lee Soffer entra nel cast di FBI: International prendendo il ruolo dell’agente speciale Wesley “Wes” Mitchell, andando a sostituire Luke Kleintank che ha lasciato la serie. L’attore ha raccontato di aver fatto gran parte delle scene d’azione in prima persona senza controfigure. L’attore ha ritrovato il co-creatore di Chicago P.D. (serie di cui era protagonista) Matt Olmsted che qui è sia autore che produttore. Nel corso della stagione arriverà nel cast anche Jay Hayden che in precedenza era in Station 19.

Jesse Lee Soffer è Wesley “Wes” Mitchell, nuovo capo dell’unità Fly Team

Christina Wolfe è Amanda Tate

Carter Redwood è Andre Raines

Vinessa Vidotto è Cameron Vo

Christiane Paul è Katrin Jaeger tornerà solo come guest star

Eva-Jane Willis è Megan “Smitty” Garretson, agente Europol

Eric James Gravolin è Kyle Cartwright, analista FBI

Jay Hayden è l’agente Tyler Booth

Sydney Sainté è l’analista Celeste Lee

Veronica St. Clair è l’agente speciale Riley Quinn

BI International dove è girata?

Al centro della serie c’è il Fly Team dell’FBI che si occupa di casi che riguardano cittadini americani in giro per il mondo. La serie è ambientata principalmente in Europa ed è girata tra Budapest e la Croazia dove spesso vengono ricreate anche altre città europee e non solo.

FBI International 5 si farà?

No, la serie è stata cancellata (così come Most Wanted). La decisione è dovuta principalmente al fatto che la serie è prodotta da uno studio esterno (Universal) rispetto al canale su cui è trasmessa (CBS di proprietà Paramount), un fattore che fa aumentare i costi. Inoltre Dick Wolf sta lavorando a FBI: CIA, nuovo spinoff della saga.

FBI International 4 quanti sono gli episodi?

22 episodi.

FBI International in streaming

Attualmente le prime 2 stagioni di FBI International sono in streaming su NOW e on demand su Sky; le puntate della quarta stagione in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay per un periodo limitato di tempo.