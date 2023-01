Torna l’appuntamento con FBI International con gli episodi finali della prima stagione in onda su Rai 1. L’ultimo nato del franchise di FBI prodotto da Dick Wolf, racconta le vicende della divisione che si occupa di casi criminali che riguardano cittadini americani sparsi per il mondo. La serie è in onda da sabato 21 gennaio 2023 alle 22:10 subito dopo FBI 4 e riprende dall’episodio 17 dopo una pausa che durava dallo scorso maggio. Negli Stati Uniti sono in corso gli episodi della quinta stagione.

FBI International 1 in Italia, gli episodi su Rai 2

Sabato 21 gennaio

1×17 Sradicamento: un vignaiolo americano è ucciso con un colpo di pistola in un vigna in Francia, in Occitania. La squadra viene inviata per indagare e deve scoprire se l’omicidio possa essere collegato alle proteste di un gruppo del luogo contro la presenza di stranieri.

FBI International 1 quanti episodi sono?

La prima stagione ha ottenuto subito un ottimo riscontro negli Stati Uniti completando la serata FBI del martedì sera di CBS e ottenendo così subito l’ordine per una stagione completa da 21 episodi.

FBI International la trama

Al centro della serie c’è la squadra chiamata Fly Team che ha la sede a Budapest e si occupa di difendere gli americani da potenziali minacce all’estero, soprattutto in Europa. Ad affiancare la squadra c’è l’agente Katrin Jaeger dell’Europol (interpretata da Christiane Paul che lascia la serie alla fine della prima stagione). Tra le difficoltà della squadra c’è soprattutto quella di operare in diverse giurisdizioni, dovendo sottostare alle regole dei singoli stati.

FBI International il Cast

Il team di investigatori di FBI International è guidato da Scott Forrest interpretato da Luke Kleintank, affiancato da Heida Reed nei panni di Jamie Kellett la sua vice.

Luke Kleintank è Scott Forrester

Heida Reed è Jamie Kellett

Carter Redwood è Andre Raines

Vinessa Vidotto è Cameron Vo

Christiane Paul è Katrin Jaeger

L’universo FBI e Dick Wolf

FBI International è il secondo spinoff di FBI nato dopo FBI: Most Wanted (in Italia in onda su Top Crime), lanciato con un primo episodio crossover con le altre due serie del franchise giusto per far capire allo spettatore che si trattava dello stesso mondo.

Non solo ma le tre serie tv prodotte da Dick Wolfe, sono inserite all’interno di una sorta di “mega universo Dick Wolf” collegate sia al franchise Chicago che a quello Law & Order nonostante queste ultime due vadano in onda su NBC.

FBI International 2

CBS non solo ha rinnovato FBI International per una seconda stagione ma anche per una terza. La seconda è attualmente in onda negli Stati Uniti. Il doppio rinnovo è legato al fatto che la serie è una co-produzione tra Universal e CBS Studios con le due società che si sono accordate per un doppio rinnovo di tutte le serie del franchise per agevolare gli accordi.

FBI International in streaming

Attualmente FBI International non è in streaming su nessuna piattaforma, le puntate in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay dove il periodo in cui restano on demand, è però limitato.