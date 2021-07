Due buone notizie per tutti i fan di Fate: The Winx Saga la serie tv tratta dal cartone animato delle Winx, produzione orgogliosamente italiana della Rainbow di Iginio Straffi e diventata live action series su Netflix (il debutto della prima stagione risale al gennaio scorso): le riprese della seconda stagione sono ufficialmente iniziate, ma le notizie non finiscono qui.

In occasione del primo ritrovo del cast per la lettura dei copioni delle nuove puntate a County Wicklow, in Irlanda (dove avvengono le riprese), è stato infatti annunciato l’ingresso nel cast di tre nuovi personaggi. Se due di loro, ovvero Grey (Brandon Grace) e Sebastian (Éanna Hardwicke), sembrano essere stati scritti appositamente per la serie, un altro è invece una vecchia conoscenza per chi ha visto il cartone animato. Fate: The Winx Saga 2, infatti, vedrà anche la presenza di Flora, a cui darà volto Paulina Chávez.

The returning cast gathered to meet new cast members Brandon Grace as Grey, Éanna Hardwicke as Sebastian and … Paulina Chávez as Flora!!! 💕 pic.twitter.com/wIn4Tbfhyy — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 20, 2021

In molti si erano chiesti come mai il personaggio di Flora non fosse apparso nella serie, dal momento che la Fata della Natura è una delle protagoniste fin dalla prima stagione del cartoon. Al suo posto, la produzione aveva preferito inserire un personaggio tutto nuovo, Terra (Eliot Salt), che di Flora è la cugina, come detto da lei durante i primi episodi.

L’ingresso di Flora dovrebbe anche placare le polemiche che avevano travolto la serie dopo la sua messa in onda: c’era stato, infatti, chi aveva criticato la scelta di preferire un personaggio bianco ad uno latino americano (come Flora, appunto), arrivando ad accusare la produzione di whitewashing.

“Se la serie dovesse avere una seconda stagione, spero che queste problematiche siano discusse, perchè credo che la diversità sia vitale davanti e dietro la macchina la presa”, disse nei mesi scorsi a The Wrap Abigail Cowen, interprete della protagonista Bloom.

Oltre a Bloom, Terra e Flora, rivedremo Musa (Elisha Applebaum), Stella (Hannah van der Westhuysen), Aisha (Precious Mustapha), Beatrix (Sadie Soverall), Riven (Freddie Thorp), Sky (Danny Griffin), Dane (Theo Graham), Sam (Jacob Dudman), Andreas (Jacob Dudman) e Silva (Rob James Collier). Nessuna menzione per Farah (Eve Best) e Rosalind (Lesley Sharp).