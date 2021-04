La seconda stagione di Family Food Fight è arrivata alla sua finalissima: va in onda questa sera – giovedì 15 aprile 2021 a partire dalle 21.15 su Sky Uno e Now – l’ultima puntata del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. In gara sono rimasti i Dall’Argine dall’Emilia-Romagna, i Vannucchi dalla Toscana e gli Autelitano dalla Calabria, che oltre al cognome condividono il fatto di avere delle attività di ristorazione. Sono loro a contendersi la vittoria di questa seconda stagione, ovvero a combattere per portarsi a casa il titolo di vincitori e il premio di 100.000 euro messo in palio in questa edizione.

Per la finalissima cambia anche la struttura della puntata: ‘solo’ due prove, ma decisamente impegnative che saranno giudicate, come sempre, da Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. A loro, quindi, il compito di proclamare la famiglia vincitrice. E stando anche a quanto ci ‘ha anticipato’ chef Cannavacciuolo in una sua recente intervista, la decisione non deve essere stata facile.

Prima sfida a base di ‘box’ e di quaglie: ciascuna famiglia troverà nella propria postazione quattro scatole numerate nelle quali sono stati suddivisi gli ingredienti utili alla realizzazione di un piatto a base di quaglia. Il caposquadra comincerà subito a cucinare, mentre gli altri componenti lo raggiungeranno uno alla volta ogni dieci minuti: strategica quindi anche l’assegnazione delle scatole ai vari membri della squadra.

Alla sfida finale dovrebbero arrivare solo due famiglie che si sfideranno presentando ai giudici un menù completo in quattro portate, dall’antipasto al dolce, da realizzare in un’ora e 45 minuti. A supportare le famiglie super-finaliste i propri cari e anche i (furono) rivali, ma solo una sarà la vincitrice della seconda edizione di Family Food Fight, al termine delle sei puntate di cui si è composta. Chi vincerà, quindi? Lo scopriremo stasera.