The Jackal ospiti della terza puntata della seconda stagione di Family Food Fight in onda questa sera, giovedì 25 marzo 2021, dalle 21.25 su Sky Uno e NOW. Una serata ad alto impatto partenopeo che vede Ciro e Fabio, due colonne della factory nata all’ombra del Vesuvio, misurarsi con un menu casalingo e subito dopo le famiglie ancora in gara affrontare un piatto della tradizione napoletana, ovvero la Lasagna (e rigorosamente con la L maiuscola). A valutare come sempre gestione della gara, della cucina e risultati finali ci sono Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Sono rimaste in cinque a contendersi la palma di migliore Famiglia in cucina di questa seconda edizione di FFF: agguerriti nelle loro postazioni sono rimasti i lombardi Plaitano, gli emiliani Dall’Argine, i toscani Vannucchi, i campani Lufino, i calabresi Autelitano in una puntata che ha come tema il ‘Comfort Food’ ma in versione ‘alta ristorazione’ e come linea narrativa prevalente, come sempre, la famiglia.

Per la prima prova, il menù a tre portate, le famiglie devono realizzare i piatti delle riunioni casalinghe ma in versione gourmet: per questa sfida scendono in campo anche Ciro e Fabio per un menu tutto da scoprire.

Prova a Staffetta, invece, a base di Lasagna: le famiglie dovranno realizzarne due versioni, ovvero quella classica in teglia, perfetta per una ‘pasquetta’ pre-pandemia, e una ‘da ristorante’, ovvero con un impiattamento creativo e originale.

La terza prova vedrà invece sfidarsi le due famiglie ‘peggiori’ che cercheranno di evitare l’eliminazione con la non certo semplice Tarte Tatin, un classico della pasticceria francese piuttosto tecnica che mal si adatta con la tensione degli ultimi secondi, visto che il passaggio fondamentale è quello del rovesciamento della torta prima del servizio.

Al termine dello scontro finale, dunque, solo una delle due famiglie potrà tenere i propri grembiuli, mentre l’altra dovrà tornare a casa.

Come seguirlo in tv e in live streaming

Family Food Fight è un format creato da Endemol Shine Australia parte di Banijay Group e Nine Network Australia e distributo da Banijay Rights; la versione italiana è prodotta da Endemol Shine Italy per Sky. In tutto si tratta di 6 puntate in onda il giovedì in prima serata su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.

