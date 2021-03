Seconda puntata di Family Food Fight questa sera, giovedì 18 marzo alle 21.15 su su Sky e NOW, e seconda eliminazione per le famiglie che hanno raggiunto la ‘casa’ di Lidia Bastianich, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Dopo la prima, inattesa, selezione che ha portato alla definizione del cast ufficiale della seconda edizione di FFF, inizia la vera e propria cavalcata verso la vittoria per le sei famiglie che hanno superato l’ultimo scoglio al cospetto dei tre giudici. Hanno conquistato una propria postazione, con tanto di cartello e grembiule coordinato i Plaitano di Milano, ristoratori della Trattoria Della Gloria nel pieno centro della città, i Bustinza, che a Torino hanno il ristorante di cucina peruviana Vale un Perù, i Dall’Argine che gestiscono l’Hostaria Tre Ville, tipicamente parmigiana, la famiglia Vannucchi, proprietaria della trattoria Lanterna Blu a Pistoia, i Lufino, ristoratori della Trattoria Don Alfonso a Napoli, e gli Autelitano, proprietari dell’Agriturismo di Petru i ‘Ntoni a Bova Marina (RC).

Le sei famiglie concorrenti avranno quindi a che fare con la ‘prima puntata standard’ del format, visto che dovranno affrontare la prova del Menu del giorno, la Staffetta e per i peggiori il Duello Finale per evitare l’eliminazione.

Per il menù del giorno si viaggia nel tempo: si comincia con un giro nello speciale “Museo della Cucina di Family Food Fight” per scoprire dieci piatti che hanno fatto la storia della cucina dal 1910 al 2000, uno per ogni decennio ad eccezione degli anni ’80 perché saranno proprio le famiglie a dover elaborare un menu di tre portate a tema 80’s con ‘l’aiuto’ – e l’ispirazione – dell’ospite di puntata, Costantino della Gherardesca.

Si viaggia nel tempo anche per la staffetta al buio. Antonino Cannavacciuolo proporrà alle squadre un piatto tramandatogli da sua nonna, ma ne svelerà i segreti solo ai capisquadra: tocca a loro non solo iniziare a cucinare e quindi predisporre tutto al meglio per i membri della sua squadra, oltre poi a dare le indicazioni giuste a chi seguirà.

Al termine degli assaggi, le due famiglie peggiori cercheranno di evitare l’eliminazione con il duello finale, per il quale dovranno preparare un menù di tre portate, ciascuna delle quali dovrà essere dedicata a un giudice specifico, in base alle loro richieste.

Family Food Fight, come seguirlo in tv e in live streaming

Family Food Fight è un format creato da Endemol Shine Australia parte di Banijay Group e Nine Network Australia e distributo da Banijay Rights; la versione italiana è prodotta da Endemol Shine Italy per Sky. In tutto si tratta di 6 puntate in onda il giovedì in prima serata su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Family Food Fight, second screen

L’hashtag ufficiale per commentare sui social il programma è #FFF.