Quarta puntata di Family Food Fight 2021, quattro famiglie ancora in gara, quattro chef ospiti in rappresentanza di altrettante cucine internazionali: il family format di Sky Uno torna questa sera, giovedì 1° aprile, dalle 21.15 (anche su NOW) con una nuova sfida tra i concorrenti reduci. A contendersi titolo e premio sono rimasti i Dall’Argine dall’Emilia-Romagna, i Vannucchi dalla Toscana, i Lufino dalla Campania e gli Autelitano dalla Calabria.

Per questa quarta puntata, i concorrenti dovranno lasciare la propria ‘comfort zone’ del cibo tradizionale per incontrare quattro diverse cucine, lontane dalle proprie abitudini. Lo faranno con l’aiuto di quattro chef ospiti, che faranno loro da ‘guida’ e da valutatori insieme ai giudici ‘fissi’ Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Per la prima prova, infatti, quello del Menu del giorno, ogni famiglia sorteggerà uno chef ospite tra l’iraniana Afsaneh Ahmadi, il filippino Dario Guevarra, la russa Evgeniya Lasytchuk e l’eritreo Yonas Tesfamichael Yeshak: le quattro squadre dovranno, quindi, proporre un menù di tre portate che contenga le specialità del Paese capitato in sorte. Gli chef ospiti potranno aiutare le famiglie ma usando esclusivamente la propria lingua di origine.

Diversa dal solito, invece, la seconda prova: le 4 famiglie, infatti, verranno scomposte per creare 4 squadre miste e dovranno portare in tavola un piatto che coniughi ingredienti provenienti dalle 4 regioni d’origine, ovvero i pomodorini del Piennolo del Vesuvio, il lampredotto toscano, la liquirizia calabrese e la zucca “Cappello da Prete” dell’Emilia-Romagna. E qui si sentono gli echi di Antonino Cannavacciuolo che intervistato da noi di TvBlog raccontò qualche ‘trucco’ degli autori per mettere in difficoltà le squadre sbilanciate: perché si vince e si perde sempre tutti insieme.

La squadra mista peggiore dovrà affrontare l’ultima prova decisiva con i suoi 4 componenti in gara, ciascuno in rappresentanza della propria famiglia d’origine: una emozionante sfida tutti contro tutti. I singoli membri dovranno cucinare da soli, mentre gli altri membri delle famiglie sono chiamati a fare una spesa “al buio” per procurare al proprio cuoco gli ingredienti necessari per la prova. In questo modo i giudici mettono alla prova non solo le capacità dei singoli membri, ma anche l’intesa all’interno di ogni squadra, visto che tutti i componenti dovranno capirsi al volo. Anche stasera, però, una famiglia dovrà abbandonare la propria postazione nella cucina di Family Food Fight.