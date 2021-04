Penultima puntata per Family Food Fight, il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, in onda questa sera, giovedì 8 aprile 2021, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. In gara sono rimaste quattro famiglie ovvero i Dall’Argine dall’Emilia-Romagna, i Vannucchi dalla Toscana, i Lufino dalla Campania e gli Autelitano dalla Calabria. Nessuna eliminazione la scorsa settimana ma ora non c’è scampo: solo tre di loro arriveranno alla finale di giovedì prossimo e potranno sfidarsi per conquistare il premio di 100.000 euro messo in palio dal programma.

In vista della finale, le prove si fanno più tecniche. La prima riguarda sempre il menu del giorno che questa settimana è a tema “colori”: le quattro famiglie dovranno preparare un menu monocromatico abbinato al colore dei propri grembiuli e a ognuno dei componenti della squadra sarà assegnata una portata, di cui sarà responsabile. In ogni famiglia il responsabile del piatto peggiore all’assaggio riceverà una F nera che li escluderà dalla prova successiva: le famiglie, quindi, gareggeranno con un elemento in meno nella sfida successiva, a base di Palamita. Nella seconda prova, infatti, le tre famiglie dovanno realizzare una palamita con tre tecniche di cottura differenti: la vasocottura, l’affumicatura e la cottura in crepinette. Mica poco.

Per la terza prova, quella definitiva per decidere chi andrà in finale, i concorrenti reduci dovranno misurarsi con Antonino Cannavacicuolo, che in questa semifinale aggiunge al ruolo di giudice con Joe e Lidia Bastianich anche quello che gli è proprio, ovvero quello di chef. I partecipanti dovranno replicare passo dopo passo un piatto dello chef e tenendo il tempo di Cannavacciuolo. A complicare la già non facile prova, il fatto che i componenti di ciascuna famiglia dovranno darsi il cambio a staffetta.

La squadra che meglio avrà seguito la ricetta di Cannavacciuolo, nel procedimento e nel gusto, andrà sicuramente in finale; la famiglia che invece non riuscirà a soddisfare i giudici dovrà lasciare la cucina di Family Food Fight a un passo dalla finalissima,