Famiglia nel bosco, Al Bano offre casa sua. La tenuta con campo da calcio, chiesa e uliveti a Cellino San Marco, dove vive

Al Bano ha invitato l’ormai famosa “famiglia nel bosco” a Cellino San Marco. In un’intervista rilasciata per il settimanale Gente, il cantante pugliese ha infatti dichiarato di voler offrire ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre bimbi. “Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia e vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione” – ha detto l’artista – “Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono“. Lui ha tra l’altro raccontato di aver fatto tempo fa una scelta simile a quella della famiglia che abitava in un casolare isolato nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. “Anche io negli anni ’70 lasciai la grande città per vivere in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato” – ha continuato – “non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono“.

La casa di Albano a Cellino San Marco

Il cantante vive a Cellino San Marco, in Salento, in una grande tenuta che comprende vigneti, uliveti, una masseria seicentesca con diversi edifici e strutture ricettive e di ristorazione. All’ingresso c’è appunto la scritta “Tenute Albano Carrisi” e, nella grande villa, c’è spazio per tutti i figli e i nipoti. “Non molto tempo fa è passato di qui Vittorio Sgarbi e si è fermato qualche ora” – ha raccontato – “Ho visto tutto e voleva complimentarsi con chi aveva concepito tutto questo. Quando gli ho rivelato di averlo progettato io, ha chiamato la sorella Elisabetta consigliandole di pubblicare un libro dal titolo: ‘Al Bano architetto’“.