Dopo aver fatto ridere il pubblico di Made in Sud ed aver debuttato al cinema nel 2016, gli Arteteca -al secolo Enzo Iupparello e Monica Lima– si danno alla sit-com, con Famiglia all’incontrario, una divertente serie che Raidue propone da sabato 11 giugno 2022, nel suo pomeriggio. Siete fan degli Arteteca e volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Famiglia all’incontrario, la trama

Gli Arteteca interpretano la coppia protagonista della serie, Enzo e Monica, da poco sposati e genitori della piccola Sara (Sara Iupparello, figlia della coppia anche nella realtà).

In casa con loro vive anche Ciro (Ciro Ceruti), fratello di Monica, padre di Milly (Giulia Sara Salemi), attivista Lgbtq e pansessuale. La situazione in famiglia cambia quando sia Enzo che Monica perdono il lavoro: in mezzo a mille difficoltà, Monica -più intraprendente del marito- decide di rilevare un’attività di estetista, mettendo a frutto la sua esperienza nel settore.

Intanto, però, la casa si popola di altri personaggi: Lavinia (Felicia Del Prete), ex moglie di Ciro, Marco (Marco Maddaloni), prestante fratello di Enzo ed Elena (Rosaria Russo), la padrona di casa.

Famiglia all’incontrario, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della sit-com sono otto, ciascuno della durata di circa venticinque minuti. Raidue li manda in onda due per volta, ogni sabato pomeriggio: il 18 giugno va in onda alle 16:25, i sabati successivi alle 15:10. Il finale di stagione è previsto per il 2 luglio. Tutti gli episodi, però, sono già disponibili su RaiPlay.

Famiglia all’incontrario, cast

Il cast della serie è guidato dagli Arteteca, che hanno voluto coinvolgere nel progetto anche la piccola figlia Sara, per dare una maggiore dimensione familiare al progetto.

Enzo Iupparello: Enzo, marito di Monica, di cui subisce le decisioni;

Monica Lima: Monica, moglie di Enzo, più intraprendente del marito;

Sara Iupparello: Sara, figlia di Enzo e Monica;

Ciro Ceruti: Ciro, fratello ipocondriaco di Monica;

Giulia Sara Salemi: Milly, figlia di Ciro, attivista Lgbtq e pansessuale;

Felicia Del Prete: Lavinia, ex moglie di Ciro, originaria di Varese;

Marco Maddaloni: Marco, prestante fratello di Enzo;

Rosaria Russo: Elena, padrona di casa.

La serie è scritto dagli Arteteca con Nando Mormone, Ciro Ceruti e Sergio Colabona, quest’ultimo anche alla regia. La serie è prodotta da Tunnel Produzioni.

Famiglia all’incontrario, streaming

E’ possibile vedere Famiglia all’incontrario oltre che durante la messa in onda su Raidue, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sulla piattaforma, inoltre, sono già disponibili tutti ed otto gli episodi. A questo link, la pagina ufficiale della serie.