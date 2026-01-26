Falsissimo, la puntata di stasera 26 gennaio non potrà andare in onda: il giudice blocca Fabrizio Corona

Il giudice ha bloccato la puntata di Falsissimo del 26 gennaio e ordinato la rimozione dei contenuti sul presunto “sistema Signorini”.

Potrebbe esserci ancora una svolta sul caso Corona/Signorini. A darne una prima anticipazione è stata Selvaggia Lucarelli sulla sua pagina Instagram ufficiale, ma l’indiscrezione è stata confermata anche da Fanpage. Il giudice Roberto Gentile avrebbe stabilito che la puntata di Falsissimo, prevista per oggi 26 gennaio, non potrà più andare in onda. Sarebbe stata disposta anche la rimozione dei due contenuti precedenti riguardanti quello che Fabrizio Corona ha definito “sistema Signorini“.

Perché la puntata di Falsissimo è stata sospesa

“Il provvedimento d’urgenza richiesto da Signorini contro Corona che annunciava una nuova puntata sul caso è stato accolto” – ha scritto Selvaggia Lucarelli – “La puntata non può andare in onda (poi lui farà quello che gli pare, ma non è così semplice perché potrebbero buttargliela giù subito)”.

All’ex re dei paparazzi sarebbe inoltre stato vietato di pubblicare, diffondere o condividere, con qualsiasi mezzo disponibile, qualunque prodotto video “che sia di carattere diffamatorio o che danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del del ricorrente alla reputazione all’immagine e alla riservatezza“. Fanpage ha reso noto che il giudice gli avrebbe ordinato di depositare tutti i supporti fisici al cui interno c’è il materiale riguardante la vita privata del direttore di Chi. Fonti vicine al giornale hanno anche rivelato che, nel caso in cui questa misura non fosse rispettata, Corona sarà tenuto a risarcire Alfonso Signorini con una somma pari a 2000 euro per ogni violazione fatta e per ogni giorno di ritardo rispetto all’applicazione della misura.

Il ricorso d’urgenza proposto da Signorini

L’ex conduttore del Grande Fratello aveva quindi proposto il ricorso d’urgenza ex articolo 700, uno strumento cautelare che può essere utilizzato da una persona che si sente lesa e che richiede quindi di ottenere un provvedimento a carattere immediato. Ciò vuol dire che la decisione deve essere applicata immediatamente. Fabrizio Corona sarebbe stato anche condannato a pagare le spese processuali per un totale di 9000 euro.

Al momento entrambe le parti non hanno commentato quello che è stato disposto dal giudice, ma questa potrebbe essere una prima vittoria del giornalista a proposto della vicenda mediatica in cui è stato coinvolto e che l’ha portato ad autosospendersi dal Grande Fratello Vip e dalle reti Mediaset.