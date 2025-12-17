Fallout 2 su Prime Video: tutte le date di uscita degli episodi (e dove eravamo rimasti)
Torna su Prime Video la seconda stagione della serie tv Fallout. Ecco tutti gli episodi in uscita nei prossimi giorni.
La serie tv Fallout si ispira all’omonima saga videoludica e, già dalla sua prima stagione, ha conquistato i cuori dei telespettatori di Prime Video. La storia è ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, ed è stata trasformata in un live action che parla di un universo retrofuturistico del gioco e di un mondo in cui l’estetica anni ’50 incontra un futuro distopico plasmato dall’energia nucleare. I protagonisti sono Ella Purnell e Walton Goggins.
La trama della prima stagione
Nel corso delle prime puntate di Fallout, gli spettatori vengono proiettati in un ventunesimo secolo che è del tutto devastato dalla guerra atomica e diviso da nuove tensioni geopolitiche. Uno scenario in cui prende forma un’America che è rimasta intrappolata nell’estetica anni ’50, periodo in cui la tecnologia nucleare ha creato un mondo retrofuturistico affascinante ma anche molto pericoloso.
Il protagonista è Lucy MacLean, un giovane e idealista abitante del Vault 33 costretto a lasciare la sicurezza del suo rifugio nel momento in cui il padre viene rapito. Un viaggio nella desolata e radioattiva Los Angeles la mette davanti alla crudeltà della superficie.
Le anticipazioni sulla seconda stagione e il calendario completo
Nel corso delle nuove puntate, vengono ripresi gli eventi che sono stati lasciati in sospeso e che permettono di esplorare con più profondità la geopolitica del post-apocalisse e le origini dei personaggi. Lucy, Maximus e il Ghoul saranno condotti verso percorsi narrativi più complessi, mentre la mitologia del mondo di Fallout si espande con l’introduzione di nuove fazioni e territori. La serie torna quindi con il suo solito ritmo cadenzato. Ecco quando escono tutte le puntate su Prime Video:
- Episodio 1: 16 dicembre 2025
- Episodio 2: 24 dicembre 2025
- Episodio 3: 31 dicembre 2025
- Episodio 4: 7 gennaio 2026
- Episodio 5: 14 gennaio 2026
- Episodio 6: 21 gennaio 2026
- Episodio 7: 28 gennaio 2026
- Episodio 8: 4 febbraio 2026
La piattaforma streaming ha tra l’altro confermato che le puntate usciranno uno alla settimana, ogni mercoledì, e che non ci saranno doppi appuntamenti. La serie è stata rinnovata anche per una terza stagione: le riprese inizieranno infatti a breve. La seconda stagione onora inoltre il titolo del 2010, Fallout New Vegas, e porta lo spettatore nella magica città ricostruita dopo il disastro nucleare che ha distrutto tutto il mondo. I tre protagonisti Lucy, Max e il Ghout intrecciano quindi le loro storie e danno vita ad una straordinaria avventura, com’è avvenuto anche nella prima stagione, disponibile anche ora su Prime Video e che ha catturato l’attenzione del grande pubblico mondiale.