Fallout 2 su Prime Video: tutte le date di uscita degli episodi (e dove eravamo rimasti)

La serie tv Fallout si ispira all’omonima saga videoludica e, già dalla sua prima stagione, ha conquistato i cuori dei telespettatori di Prime Video. La storia è ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, ed è stata trasformata in un live action che parla di un universo retrofuturistico del gioco e di un mondo in cui l’estetica anni ’50 incontra un futuro distopico plasmato dall’energia nucleare. I protagonisti sono Ella Purnell e Walton Goggins.

La trama della prima stagione

Nel corso delle prime puntate di Fallout, gli spettatori vengono proiettati in un ventunesimo secolo che è del tutto devastato dalla guerra atomica e diviso da nuove tensioni geopolitiche. Uno scenario in cui prende forma un’America che è rimasta intrappolata nell’estetica anni ’50, periodo in cui la tecnologia nucleare ha creato un mondo retrofuturistico affascinante ma anche molto pericoloso.

Il protagonista è Lucy MacLean, un giovane e idealista abitante del Vault 33 costretto a lasciare la sicurezza del suo rifugio nel momento in cui il padre viene rapito. Un viaggio nella desolata e radioattiva Los Angeles la mette davanti alla crudeltà della superficie.

Le anticipazioni sulla seconda stagione e il calendario completo

Nel corso delle nuove puntate, vengono ripresi gli eventi che sono stati lasciati in sospeso e che permettono di esplorare con più profondità la geopolitica del post-apocalisse e le origini dei personaggi. Lucy, Maximus e il Ghoul saranno condotti verso percorsi narrativi più complessi, mentre la mitologia del mondo di Fallout si espande con l’introduzione di nuove fazioni e territori. La serie torna quindi con il suo solito ritmo cadenzato. Ecco quando escono tutte le puntate su Prime Video:

Episodio 1: 16 dicembre 2025

16 dicembre 2025 Episodio 2: 24 dicembre 2025

24 dicembre 2025 Episodio 3: 31 dicembre 2025

31 dicembre 2025 Episodio 4: 7 gennaio 2026

7 gennaio 2026 Episodio 5: 14 gennaio 2026

14 gennaio 2026 Episodio 6: 21 gennaio 2026

21 gennaio 2026 Episodio 7: 28 gennaio 2026

28 gennaio 2026 Episodio 8: 4 febbraio 2026

La piattaforma streaming ha tra l’altro confermato che le puntate usciranno uno alla settimana, ogni mercoledì, e che non ci saranno doppi appuntamenti. La serie è stata rinnovata anche per una terza stagione: le riprese inizieranno infatti a breve. La seconda stagione onora inoltre il titolo del 2010, Fallout New Vegas, e porta lo spettatore nella magica città ricostruita dopo il disastro nucleare che ha distrutto tutto il mondo. I tre protagonisti Lucy, Max e il Ghout intrecciano quindi le loro storie e danno vita ad una straordinaria avventura, com’è avvenuto anche nella prima stagione, disponibile anche ora su Prime Video e che ha catturato l’attenzione del grande pubblico mondiale.