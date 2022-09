Pino Rinaldi, giornalista e storico inviato di Chi l’ha visto?, sarà il conduttore dello speciale di Faking It – Bugie o Verità?, in onda questa sera, sabato 10 settembre, su NOVE, a partire dalle ore 21:25.

Faking It – Bugie o Verità?, programma prodotto da Stand By Me per Warner Bros. Discovery, è la versione italiana dell’omonimo format britannico di successo che studia i protagonisti di casi di cronaca nera attraverso il loro linguaggio e il loro comportamento.

La puntata speciale in onda questa sera approfondirà uno dei casi giudiziari che ha più colpito l’opinione pubblica negli ultimi anni: l’omicidio del piccolo Lorys Stival, ucciso dalla madre Veronica Panarello nel 2014, a Santa Croce Camerina, in Sicilia.

Il caso verrà esaminato da diversi punti di vista da Pino Rinaldi, insieme ad un team di esperti: la profiler Margherita Carlini, psicoterapeuta e criminologa forense, il listener Felix B. Lecce, esperto in comunicazione forense, e il watcher Diego Ingrassia, esperto in analisi emotivo-comportamentale.

Pino Rinaldi si occuperà della narrazione del famoso caso di cronaca mentre i tre esperti analizzeranno i comportamenti di Veronica Panarello, condannata a 30 anni di carcere.

Attraverso il linguaggio verbale e non verbale, la postura, le espressioni e la gestualità durante i vari interrogatori, i fotogrammi e le intercettazioni ambientali, gli esperti proveranno ad entrare nella mente di Veronica Panarello al fine di trovare la chiave per smascherare le sue bugie.

La madre di Lorys Stival, come ricordiamo, fornì tre versioni diverse dei fatti: nella prima, raccontò che il figlio era stato rapito; nella seconda, dichiarò che il figlio era morto a causa di un incidente domestico, ammettendo di essersi disfatta del corpo; nella terza, accusò il suocero, Andrea Stival. La donna continua a professarsi innocente.

A questo lavoro analitico, si aggiungeranno anche le interviste ad Antonella Panarello, sorella di Veronica, all’allora capo della squadra mobile di Ragusa, Antonino Ciavola, e allo psichiatra Eugenio Aguglia, che ha compiuto la perizia su Veronica Panarello durante il processo.

La puntata è già disponibile in anteprima sulla piattaforma discovery+.