Sabato 12 giugno, alle 22:40, esordirà su Rai 2 Detectives – Casi risolti e irrisolti, un nuovo programma di Pino Rinaldi, in passato autore storico di Chi l’ha visto?. Dopo essersi cimentato con due edizioni su Rai 3 di Commissari – Sulle tracce del male nelle passate stagioni, il giornalista in sei appuntamenti in seconda serata racconterà, in collaborazione con la Polizia di Stato, casi giudiziari noti e meno noti, risolti e irrisolti (come recita il titolo del programma).

Questa mattina si è svolta a partire dalle 12:00 la conferenza stampa di presentazione del programma, alla quale hanno partecipato il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, e il conduttore Giuseppe Rinaldi.

Nel corso delle varie puntate verranno raccontati, attraverso documenti originali, sei diversi casi, tre risolti e tre cold case. I tre casi risolti che verranno presentati al pubblico sono quello di Maurizio Minghella, serial killer di cui verrà ripercorso il percorso che ha portato al suo arresto, quello di Isabella Noventa, nel quale sono coinvolte, oltre all’allora compagno Freddy Sorgato, due donne, la sua amante e la sorella, e quello di Lida Taffi Pamio, ottantasettenne strangolata nel suo appartamento. I casi irrisolti affrontati, che saranno quelli di Flavio Simmi, Eleonora Scroppo, e Pasqualina Labarbuta, vedranno aggiungersi la consulenza dell’ex profiler dell’F.B.I. Jill Clemente, che tenterà di fornire il profilo di ciascun possibile assassino.

Il programma, prodotto per Rai 2 da Verve Media Company, è scritto da Pino Rinaldi e Fabrizio Berruti, con Vittoria Iacovella, Marina Loi, Luciano Palmerino e Flavia Triggiani. La scenografia è di Patrizio Di Nezio e Maria Teresa Rinaldi. Firma la regia Giampaolo Marconato, mentre la fotografia di Detectives è curata da Dario Giacani e Stefano Serra. Manuela Madonna e Paolo Rivieccio sono i produttori esecutivi rispettivamente per la rete e per la casa di produzione.