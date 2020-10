Fake – La fabbrica delle notizie, torna stasera con la terza stagione in onda ogni mercoledì alle 23.30 sul Nove. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.

Naturalmente al tema Covid-19 e alle fake news messe in giro dai negazionisti viene dedicata la prima delle 8 puntate. Ospiti la giornalista, blogger e giudice di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti (che l’anno scorso abbandonò lo studio dopo una discussione con la conduttrice) e il biologo e contributor de Il Foglio, Enrico Bucci.

Si parlerà dell’estrema destra che soffia sul fuoco delle proteste, delle contraddizioni dei virologi, oltre a un reportage esclusivo con le voci da Wuhan, zona dalla quale tutto sarebbe partito e dove i parenti delle vittime chiedono verità al governo cinese sulla data di inizio della pandemia.

Tra le novità di questa edizione, l’indicatore di #pauracovid, studio realizzato in collaborazione tra il Digita4good Lab dell’Università di Pavia e The Fool, che racconta la percezione della pandemia da parte degli Italiani e i timori a essa legati.

Non mancheranno i debunker, gli smascheratori di bufale e due fact checker: la new entry Paolo Attivissimo, giornalista, scrittore e autore del blog Il Disinformatico; e il veterano David Puente, consulente di comunicazione e giornalista di Open, oltre alla presenza fissa dell’analista informatico Matteo Flora per indagare la viralizzazione delle bufale. Un altro appuntamento andrà in onda eccezionalmente in diretta, il 4 novembre per l’altro scenario caldo in tema di fake news, le elezioni presidenziali USA che vedono contrapposti l’uscente Donald Trump e Joe Biden.

COME VEDERE FAKE – LA FABBRICA DELLE NOTIZIE IN STREAMING

Sarà possibile vedere Fake – La fabbrica delle notizie su Nove alle 23.30 e in livestreaming su Dplay, al termine della messa in onda sullo stesso portale e senza pubblicità su Dplay Plus.