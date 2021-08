Un grave e spaventoso fatto di cronaca coinvolge un personaggio televisivo. Il riferimento è a Fabrizio Nonis, giornalista e conduttore noto col nome di El Bekèr (ha lavorato in passato a Mediaset, più di recente in Rai, tra La Prova del cuoco e Linea Verde, ma anche Alice TV e Marco Polo Tv), picchiato insieme al figlio di 22 anni da ultrà dell’Hellas Verona. Il fattaccio è avvenuto dopo la partita Verona-Inter di Serie A, giocata venerdì sera allo stadio Bentegodi di Verona.

A raccontarlo è stato lo stesso Fabrizio Nonis (tifoso interista e simpatizzante dell’Udinese), in un’intervista concessa al Corriere veneto, spiegando di aver vissuto “dieci, quindici minuti di una violenza inaudita“:

A un certo punto hanno cominciato a urlare ‘Ehi, tu, ehi voi. Che ore sono?’. Ci siamo fermati e mio figlio ha risposto: ‘Le undici meno dieci’. Erano a un metro da noi. Un uomo fra i 45 e i 50 anni, con il cappellino dell’Hellas in testa mi ha chiesto ‘Che c.. ci fate qua’. A quel punto ho pensato che forse sarebbe stato meglio rispondere in dialetto, così da far capire che eravamo veneti anche noi e ho risposto che eravamo venuti a vedere la partita. ‘Che squadra tifate?’ mi ha detto l’energumeno. Ho detto che non tifavo per nessuna squadra, ma lui mi ha incalzato e allora ho detto che avevo simpatie per l’Udinese. Non ho fatto in tempo a pronunciare il nome della squadra friulana che mi sono trovato a terra. Quell’uomo mi aveva colpito con un pugno in pieno volto che mi ha fatto perdere l’equilibrio.