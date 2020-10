Fabrizio Corona sarà ospite della puntata di domenica 18 ottobre 2020 del varietà di prima serata di Canale 5 Live non è la D’Urso. Il programma diretto e condotto da Barbara D’Urso si occuperà della lite avvenuta alcuni giorni fa fra Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi Nina Moric ha diffuso alcuni audio in cui Fabrizio Corona la minacciava con toni di questo tipo:

Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo.

Tutto questo è stato diffuso dalla modella attraverso il proprio profilo Instagram ed il riferimento fatto da Corona è al figlio della coppia Carlos di cui è stato reso noto anche un colloquio telefonico avvenuto con la madre in cui ragazzo che viveva col padre diceva:

Io voglio ritrasferirmi da te, stavo meglio molto meglio con te, voglio diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare ad essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male.

Sono state rese note anche altre registrazioni telefoniche fra madre e figlio in cui i dialoghi toccano argomenti molto delicati legati alla vita del ragazzo con il padre. Nelle ultime ore però Nina Moric ha detto che il figlio è tornato con lei, mentre Carlos ha ritrattato le accuse nei confronti del padre, affermando che aveva detto alla madre cose che non pensava realmente.

Tutto questo verrà affrontato domenica sera in diretta su Canale 5 a Live non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso che ospiterà Fabrizio Corona (Covid permettendo visto che l’ex re dei paparazzi ha fatto sapere di avere febbre e tosse ed è in attesa del risultato del tampone per vedere se ha contratto il virus).

Intanto giunge notizia che Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna.

L’appuntamento dunque è fissato per domenica sera a partire dalle ore 21:10 per una nuova puntata di Live Non è la D’Urso ovviamente con Barbara D’Urso su Canale 5.