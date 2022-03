Fabrizio Corona fuori da Instagram: scomparso il suo profilo ufficiale

Nelle scorse ore, sta riempiendo le pagine dei siti di informazione, la notizia del ban di Fabrizio Corona da Instagram. E’ il blogger, Amedeo Venza, sul proprio account, a fornire una spiegazione sui motivi dell’esclusione dell’ex re delle paparazzate dal noto social:

A seguito di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero riguardate!

Corona, negli scorsi giorni, è stato anche al centro della cronaca rosa, per le dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie Nina Moric a ‘Verissimo’ e sui rapporti con il figlio Carlos Maria:

Sono rimasta qui in Italia soltanto per mio figlio Carlos Maria, perché ho avuto una carriera davvero esplosiva all’estero, di cui ancora oggi posso vantarmi. Oggi Carlos ha 20 anni, è un uomo e a volte mi sento di troppo. Amo mio figlio più della mia stessa vita e questo nessuno può negarlo. Dall’altro lato ho bisogno di volere bene un attimino anche a me in un altro posto.