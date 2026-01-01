Fabrizio Corona: età, studi, dove vive, fidanzata Sara, i figli, l’addio a Belen e il divorzio con Nina Moric

Originario di Catania e nato nel 1974, Fabrizio Corona è tra i personaggi più chiacchierati e in voga del mondo dello spettacolo. Figlio del giornalista Vittorio Corona e di Gabriella Previtera, ha anche due fratelli di nome Francesco e Federico. Dapprima coronata come “il re dei paparazzi“, è ora il protagonista di Falsissimo, un podcast/video show in onda su Youtube, durante il quale svela talk show, gossip e inchieste approfondite su cronaca, attualità e scandali. Il prodotto si è presentato come un format che svela “la verità senza peli sulla lingua”.

Il lavoro, la carriera e il successo

Corona ha conosciuto, nel 1998, Lele Mora e ha iniziato a collaborare con lui nel mondo dello spettacolo e della moda. Nel 2001 ha fondato l’agenzia fotografica, poi fallita nel 2008. In seguito ha avviato la Fenice Srl, agenzia per l’organizzazione di eventi, ha lanciato una linea di abbigliamento, ha aperto un bar ristorante in provincia di Lecce e un parrucchiere a Bologna. Nel 2008 ha invece creato una seconda linea di abbigliamento e, nel corso degli anni, si è anche occupato di contenuti per diverse settimanali come Eva e Vip.

Nel 2009 ha partecipato al reality show La Fattoria e al film documentario Videocracy – Basta apparire, pubblicando in seguito le due canzoni Corona non perdona e Pazzesco. Tra il 2010 e il 2011 ha preso parte alla seconda e terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi. Il fotografo è stato anche ospite di vari talk show e ha rilasciato numerose interviste, apparendo nei salotti di Domenica In, Belve e Avanti Popolo. Proprio in queste occasioni ha lanciato diversi scoop esclusivi.

La vita privata

Nel 2001, Fabrizio Corona ha sposato la modella Nina Moric, da cui ha avuto il figlio Carlos Maria. I due si sono però separati nel 2007 e, tra il 2009 e il 2012, lui è stato legato sentimentalmente alla showgirl Belen Rodriguez. Poi c’è stata la storia con Silvia Provvedi, cantante de La Donatella. A partire dal 2023, ha invece iniziato a frequentare Sara Barbieri, una modella più giovane di lui di 26 anni e che gli ha regalato la gioia del secondo figlio Thiago, nato nel 2024. La compagna dell’ex re dei paparazzi è una giovane modella che lavora per diversi marchi molto noti, come Dolce & Gabbana. Corona vive oggi a Milano, città in cui si è trasferito anni fa dopo aver lasciato la sua città d’origine Catania. Il suo è infatti un appartamento lussuoso nel centro della città, ma ha anche una villa spaziosa e più sobria in periferia.