Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, la diatriba legale continua: dall’indagine in corso al servizio fotografico (mai pubblicato) su Chi

Fabrizio Corona e Alfonso Signorini sono ormai al centro di un’aspra diatriba legale che si insinua sul piccolo schermo. Nuovi particolari, mediatici e giudiziari, sul caso televisivo dell’anno.

Il caso Signorini entra nel vivo. Fabrizio Corona arriva a gamba tesa durante le festività natalizie con rivelazioni che spiazzano, attraverso Falsissimo (il suo canale di riferimento sui social) inizia a parlare di quanto Signorini abbia sfruttato la propria posizione di potere e rilevanza sociale per ottenere favori di natura intima da aspiranti concorrenti del GFVip e non solo. “Se vuoi fare televisione, devi andare al letto con lui”.

Questo afferma Corona in un video molto lungo su YouTube che mette in mostra dinamiche particolarmente complesse. Una rete di messaggi, chat, proposte e presunti ricatti per arrivare sul piccolo schermo. Gli scambi di conversazione telematici vengono mostrati pubblicamente, con telefonate in allegato dei diretti interessati ma anche di figure importanti del recente passato come Lele Mora, che confermerebbero quanto Signorini sia ora in una posizione giuridicamente delicata.

Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, entrano in gioco i legali

Tutto è ancora da chiarire in ambito legale, perchè il Direttore di Chi ha replicato alle accuse con un secco: “È tutto in mano ai miei legali”. Infatti è partita un’inchiesta formale che accuserebbe – anche qui resta il condizionale – Fabrizio Corona di revenge porn. Restando in tema di imputazioni, Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello, sarebbe pronto a denunciare Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione.

L’uomo, anche attraverso la figura del suo manager, avrebbe dichiarato che il cronista sarebbe stato in procinto di avere atteggiamenti non graditi all’interno della propria abitazione. Tradotto ancora meglio: fra i due ci sarebbe stato un incontro, in cui Signorini avrebbe tentato un approccio intimo indesiderato. Tutte affermazioni che la Procura della Repubblica tenderà a valutare.

Le rivelazioni dell’ex Re dei paparazzi

Nel frattempo Fabrizio Corona torna alla carica con ulteriori rivelazioni e afferma che, mentre stava preparando l’episodio di Falsissimo da lanciare in Rete, con la denuncia video del presunto “sistema Signorini”, arriva la telefonata di un cronista di Chi: voleva, secondo l’ex fotoreporter, proporgli un servizio fotografico da fare con la famiglia. “Quantomeno singolare – racconta Corona – mi ignorano da almeno 3 anni, non mi invitano alla festa del settimanale, e appena gli arriva la voce che sta per uscire qualcosa mi contattano? Cosa pensavano di comprarmi con un posatino da 20.000 copie”.

Affermazioni, repliche, intrecci e dichiarazioni. Tutto in un unico calderone mediatico che travolge ogni mezzo e anche qualche trasmissione. Le sorti del GFVip, al momento, ancora non sono chiare. Nessuno sa quale possa essere il futuro del reality più longevo della televisione italiana, né tantomeno quale sia l’avvenire di Alfonso Signorini – almeno fin quando non è risolta questa diatriba legale – in Mediaset.

Il futuro è un rebus

Dalle parti di Cologno Monzese si parla di grandi manovre che riguarderebbero anche l’attuale posizione lavorativa del conduttore e cronista. Anche in questo caso, ancora non ci sono conferme ufficiali. Intanto il lavoro dei rispettivi legali, tra Corona, Signorini e Medugno, sta diventando incessante. Una partita a Scacchi, questa, che sembrerebbe essere soltanto all’inizio. Malgrado siano state già dette, insinuate e rivendicate, moltissime cose.