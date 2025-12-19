Grande Fratello Vip, il caso Signorini cambia tutto: i possibili scenari del reality

Era una delle poche certezze del nuovo anno, il Grande Fratello Vip doveva ripartire per sopperire alla mancanza dell’Isola dei Famosi. A Mediaset, tuttavia, sono ore caldissime. Il caso Signorini, portato alla luce da Fabrizio Corona, che avrebbe messo insieme prove e dimostrazioni secondo cui l’uomo avrebbe chiesto favori di natura intima a candidati concorrenti del reality per farli partecipare, ha scatenato un vero e proprio tornado mediatico.

L’ex fotoreporter ha diffuso nomi, chat e riferimenti. Il conduttore del GFVip e Direttore editoriale del settimanale Chi si difende: “Non entro nel merito, ma è tutto in mano ai miei legali”. Il cronista ha deciso di non replicare direttamente alle insinuazioni di Corona, ma qualcun altro deve prendere posizione. Non si tratta di entrare nel merito della vicenda legale, quello spetterà agli avvocati coinvolti, ma occorre intervenire relativamente al palinsesto.

Grande Fratello Vip, il caso Signorini cambia il reality

Il brand del GFVip, in queste ore, è direttamente collegato ad Alfonso Signorini: si parla addirittura di “sistema”. Una relazione che, vera o presunta, non fa bene al format di Cologno Monzese che – per traslato – finisce sotto accusa da Corona e viene osteggiato da utenti dentro e fuori i social. Una vera e propria tempesta mediatica, affatto positiva per Mediaset. Correre ai ripari è la priorità. Piersilvio Berlusconi, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, starebbe addirittura pensando alla cancellazione del reality. Si resta, tuttavia, nel campo delle ipotesi.

Un’eventualità più concreta, anche se per il momento non vi è una conferma ufficiale, riguarderebbe la conduzione del format. Alfonso Signorini, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbe essere gentilmente accompagnato alla porta (rossa) per abbandonare la casa più spiata di Cinecittà. Non condurrebbe più lui, infatti, il reality show maggiormente presente sulla generalista italiana. Toccherebbe ad altri, questa è la strada maestra secondo i vertici Mediaset per salvare brand e futuro prossimo dei palinsesti.

Nuova conduzione: i nomi al vaglio di Cologno Monzese

Il cast del programma, infatti, sarebbe già stato composto. È necessario, tuttavia, un cambio al timone del contenitore. Almeno questo è quanto trapela dai corridoi di Cologno Monzese. Ci sarebbero, in tal senso, diversi nomi pronti a raccogliere l’eredità di Alfonso Signorini. Si comincia da Simona Ventura, la quale è reduce dalla conclusione del Grande Fratello nip con ascolti altalenanti.

In seconda battuta, poi, ci sarebbe una soluzione inedita. La conduzione doppia: una coppia al centro del programma. Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Entrambe sono molto affiatate, poi per l’ex moglie di Francesco Totti si tratterebbe di un ritorno all’antico. La conduttrice, infatti, ha già portato avanti diverse edizioni del format in un passato non ancora remoto.

Proprio Blasi, all’interno del GFVip, qualche edizione fa, ha avuto uno scontro molto acceso con Fabrizio Corona a favore di telecamera. Corsi e ricorsi storici che, adesso, si intrecciano in una tela da tessere per evitare il peggio. Piersilvio Berlusconi non può permettersi di perdere un altro reality dopo la sospensione obbligata, per le proteste in Honduras, dell’Isola dei Famosi.

La priorità di Berlusconi

La priorità è trovare un’alternativa possibile e immediata per dribblare le polemiche e lasciare Signorini, con il relativo caso alle spalle, risolvere le questioni legali nei confronti di Fabrizio Corona. Una vicenda tutt’altro che risolta, ma la prima certezza deve arrivare dal palinsesto con il futuro di uno dei reality più promettenti appeso a un filo.