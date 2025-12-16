Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini: “Ricatti ai concorrenti del GF”. Spuntano le chat social | VIDEO

Fabrizio Corona torna a essere protagonista con rivelazioni importanti a livello televisivo e mediatico. L’ex fotoreporter aveva già, nel recente passato, fatto luce sul fenomeno del calcioscommesse in Italia con rivelazioni su calciatori che scommettevano su campionati esteri coinvolgendo, in qualche caso, diverse squadre.

Un vero e proprio vaso di Pandora portato alla luce da Corona. La Nazionale Italiana, in quel periodo, ha dovuto fronteggiare ripercussioni importanti sia dentro che fuori gli spogliatoi di Coverciano. Vicenda che ha toccato anche il campionato di Serie A, con le squadre dei giocatori coinvolti costrette a correre ai ripari dopo le rivelazioni di Corona. Stavolta il clima è analogo, ma in diverse argomentazioni.

Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini

Il tema portante è la televisione italiana: protagonista dell’esclusiva di Corona, che diffonde tutto sui suoi canali social, è Alfonso Signorini. Conduttore del Grande Fratello Vip e giornalista. L’ex fotoreporter afferma che Signorini avrebbe ricattato in maniera subdola alcuni concorrenti, o aspiranti tali, della trasmissione.

Parla addirittura di un sistema Signorini che sarebbe, né più né meno, di una serie di chat che attesterebbero la volontà del cronista di avere dei rapporti intimi con diverse figure professionali che ambivano a partecipare al reality show di Canale 5. “Se non andavi al letto con lui, non facevi televisione”, scrive Corona e mostra alcune chat a favore di telecamera. Il reel inquadra parti di testo con provocazioni di vario tipo da parte del giornalista, tutte dirette a giovani che sognavano la ribalta attraverso i reality.

Spuntano i messaggi e le chat

Si parla, secondo Corona, di un giro di presunti ricatti da 500 persone per 10 anni di durata. Tesi suffragata anche dalla testimonianza di un ragazzo che ha raccontato ogni dettaglio allo stesso Corona. Quest’ultimo prende il nome di Antonio Medugno, diventato concorrente del Grande Fratello nel 2022. Prima era noto sui social solamente per i suoi video: “Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi piuttosto affettuosi – racconta Medugno – ma non si è mai spinto a tanto”.

Parole che fanno il giro dei social e non solo. Corona, infine, insinua che per diventare concorrenti del GF occorre cedere a determinate lusinghe e il “sistema Signorini” – testuali parole – è servito. Non è ancora arrivata una replica formale da parte del cronista e conduttore, ma la vicenda è appena cominciata e avrà ulteriori conseguenze a livello mediatico. Dato che il Grande Fratello dovrebbe cominciare con il favore del nuovo anno. Queste premesse, però, alimentano ulteriori scenari che potrebbero mettere in difficoltà anche Mediaset.