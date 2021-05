Fabio Troiano torna alla conduzione tv. Secondo quanto apprende TvBlog, infatti, l’attore sarà al timone di un nuovo programma in onda su La7. Si tratta di una trasmissione, dal titolo Bell’Italia in viaggio, che nasce da una operazione cross-mediale e che è di fatto il primo frutto dalla nuova società Cairo Rcs Media, nata dalla recente sinergia di Cairo Communication e Rcs (Rizzoli-Corriere della Sera).

Il programma, le cui riprese sono in corso in tutta Italia proprio in questi giorni, dovrebbe essere collocato in palinsesto nella fascia di access prime time (subito dopo il telegiornale della sera) a partire da domenica 30 maggio. Le puntate previste dovrebbero essere dieci, con durata di un’ora circa e messa in onda a cadenza settimanale.

Nel cast dovrebbe esserci anche la giornalista Emanuela Rosa-Clot, la quale firmerà editoriali e offrirà approfondimenti.

Bell’Italia in viaggio nasce dalla storica (pubblicata dal 1986) rivista Bell’Italia (di cui la Rosa-Clot è direttrice), dedicata, come recita il sottotitolo, alle località e alle bellezze artistiche, paesaggistiche e turistiche d’Italia. L’obiettivo della trasmissione, prodotta dalla Me Production, è di raccontare il Belpaese con un approccio non didascalico e con un linguaggio quanto più originale.

Per Fabio Troiano, apprezzato attore di teatro e noto al grande pubblico per la partecipazione a serie tv come R.I.S e Squadra antimafia (ma anche a film cult come Cado dalle nubi con Checco Zalone), torna alla conduzione televisiva dopo la decisamente non esaltante avventura a The Voice of Italy, della cui primissima edizione (nel 2013) è stato al timone. Troiano ha anche condotto una puntata di Colorado su Italia 1 e sempre per la rete ‘giovane’ di Mediaset è stato nel cast fisso dell’ultima edizione di Mistero, nella veste di inviato speciale.