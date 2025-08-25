Fabio Fognini debutta a Ballando con le Stelle: “Prometto allegria, e qualche passo giusto….” | VIDEO

Fabio Fognini ha deciso di cambiare campo, passando dalle terre battute del tennis alla pista lucida di Ballando con le Stelle. A poche settimane dal suo addio ufficiale al tennis professionistico, l’ex numero uno azzurro – 38 anni – ha confermato la sua presenza nello show di RAI1 condotto da Milly Carlucci.

Fabio Fognini a Ballando con le Stelle

L’annuncio, arrivato con un video registrato direttamente proprio su un campo da tennis, ha subito catalizzato l’attenzione dei fan di Fognini, che sono ancora moltissimi e che sono rimasti del tutto spiazzati dalla sua decisione di esordire in un campo così diverso da quello consueto: “Il tennis era e resta la mia vita, ma quest’anno ho deciso di scendere in pista. Prometto passione, allegria e spero anche di azzeccare qualche passo”, ha dichiarato il campione spezzino con il sorriso di chi si prepara a una nuova sfida.

Fabio Fognini, fumantino e competitivo

La sua partecipazione, prevista per la ventesima edizione al via il 27 settembre, segna una sorta di nuovo inizio per Fognini, che dopo aver affrontato e sconfitto tanti avversari in carriera dovrà ora misurarsi con giurie inflessibili e coreografie impegnative. Una sfida diversa, ma non meno competitiva.

Anche perché non è un mistero che il carattere orgoglioso e fumantino di Fognini, famoso anche per le penalizzazioni raccolte nel tennis quando protestava contro arbitro e avversari, potrebbe essere proprio uno dei temi di grande interesse della prossima edizione.

I video di Fognini, genio e sregolatezza

Sono innumerevoli i video di Fabio Fognini che si scatena in un campo da tennis. Atleta dai colpi straordinari, a volte un po’ incostante dal punto di vista caratteriale, Fabio Fognini ha dato vita a siparietti indimenticabili che sono inevitabilmente diventati dei tormentoni sui social.

Celebre il suo video in cui protesta contro l’arbitro Pascal Maria a Wimbledon nel 2013. L’arbitro chiama la palla fuori e Fognini dà il meglio di sé sdraiandosi a terra e poi protestando… al punto che lo stesso Maria si metterà a ridere. Un’altra volta infastidito dai gemiti dopo ogni colpo del suo avversario, il russo Gabashvili, si lascia andare a considerazioni molto personali: “Ma nemmeno la Azarenka fa così, mamma mia cosa devi essere a letto…”

Il rapporto con Flavia Pennetta

Ma gli ultimi anni di Fabio Fognini nel tennis sono stati all’insegna soprattutto del divertimento. Anche per merito della vita privata. Legato da anni a Flavia Pennetta, che gli ha dato tre splendidi figli – Federico, Farah e Flaminia – Fognini inizia la sua stagione del dopo agonistico da un evento non sportivo. Ma certamente molto competitivo: “Mi piace l’idea che ci sia alle spalle di questa trasmissione un percorso di crescita, un allenamento. Mi piace il concetto di sfida, soprattutto con se stessi. Mi piace il fatto che il ballo è certamente piuttosto lontano dai miei standard per quello che mi dicono. E dunque sono curioso di capire cosa sarò capace di fare….” dice Fognini.

Quella di Fabio Fognini non è certo la prima incursione di un atleta nel talent show di Rai1. Negli anni, Ballando con le Stelle ha spesso visto protagonisti campioni dello sport pronti a mettersi in gioco lontano dalle loro discipline abituali. Da Fiona May a Carolina Kostner, da Alex Belli (modello e sportivo dilettante) fino al nuotatore Massimiliano Rosolino, che nel 2006 conquistò addirittura la vittoria trovando anche l’amore con Natalia Titova che gli ha dato due figli.

L’elenco continua con la pattinatrice Valentina Marchei, applauditissima dal pubblico.

Fabio Fognini nel cast del 2025

Fognini porta con sé il fascino del campione che ha saputo alternare colpi di genio e momenti controversi. Il suo temperamento acceso, che in carriera lo ha reso tanto amato quanto discusso, potrebbe diventare un’arma vincente nello show: la passione, unita a un pizzico di autoironia, sono spesso gli ingredienti migliori per conquistare il pubblico da casa.

Inoltre, la presenza accanto a compagni di avventura come Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Rosa Chemical e Martina Colombari rende il cast più vario che mai. Una squadra dove il mix di esperienze e personalità promette scintille sul palco e storie da raccontare anche dietro le quinte.