Fabio Caressa, da Sky a Netflix: il telecronista cambia pelle. I primi passi di una trasformazione annunciata

È balzato in testa alle cronache per un viaggio con Beppe Bergomi (“Andiamo a Berlino”) che ha fatto commuovere tutta l’Italia. Da quella notte magica sono passati quasi vent’anni. Caressa, all’epoca, si chiedeva cosa avrebbe fatto in futuro dopo aver visto la Nazionale Italiana vincere un Mondiale con lui in cabina di commento.

La risposta, quasi vent’anni dopo, è semplice ma al tempo stesso inattesa: l’intrattenitore. Il telecronista sportivo più conosciuto nella contemporaneità ha sempre masticato grande sport: calcio, ma non solo. Anche tanta abnegazione verso tennis, nuoto e le altre discipline olimpiche. Cultura che gli ha permesso di distinguersi a Sky Sport, per un periodo, dalle parti di Rogoredo, ha fatto anche il Direttore del canale. Poi ha cambiato rotta per stare più tempo con i figli.

Fabio Caressa, la trasformazione televisiva

Lavoro, ma anche tanto amore. Tutte qualità che possono essere riscontrabili all’interno dei due (su sei) libri che ha scritto: uno è “Grazie Signore che ci hai dato il calcio”, sull’onda di una sua celebre frase pronunciata in occasione degli Europei di Calcio vinti dalla Nazionale Italiana, l’altro invece si chiama “Calcio e pepe” ed è scritto a quattro mani con Benedetta Parodi. Sua moglie. Loro sono un po’ i Sandra e Raimondo della post modernità. Popolano l’etere radiotelevisivo in contesti diversi, ma quando entrano in contatto (lavorativamente parlando) suscitano simpatia al pubblico.

Entrambi infatti hanno un discreto seguito, dentro e fuori i social. Al punto che Netflix ha voluto scommettere su di loro per la versione italiana di un cult sentimentale: “L’amore è cieco Italia”. La versione tricolore del format sarà condotta proprio dalla coppia televisiva, unita anche nella vita, tra interessi, curiosità e aspettative. Benedetta Parodi resta in quella che, per certi versi, è la sua comfort zone. La conduttrice e giornalista – anche se con la cucina – ha sempre fatto intrattenimento in questi anni.

Da Sky Calcio Club a The Money Road

Chi cambia veste è Fabio Caressa. L’uomo, da qualche tempo, non si preclude nulla professionalmente. Continua a fare le dirette su Sky Sport: commenti delle partite di cartello con Beppe Bergomi oltre che cerimoniere di Sky Calcio Club, ma non solo. Sempre su Sky ha messo un piede nell’intrattenimento grazie al reality on the road “The Money Road”.

L’esperimento alla conduzione è andato benissimo. Al punto che l’azienda lo ha confermato per una seconda edizione. Prima di questo c’era stata la parentesi, come concorrente con la figlia Matilde, di Pechino Express. Oltre a una parentesi, sempre in compagnia della figlia, a Striscia La Notizia come inviato molto speciale. Premiava, idealmente, le stravaganze più importanti della settimana.

L’approdo a Netflix

Recentemente lo abbiamo visto anche su TV8, il canale in chiaro di Sky, ospite del format In&Out. Poi è stato sul Nove, nel corso di alcune puntate di Comedy Match, da Luca Ravenna in occasione di qualche podcast e su Raiuno con Stasera Tutto È Possibile durante l’edizione dello scorso anno. Insomma l’approdo a Netflix non è casuale, ma figlio di un mosaico che il cronista sportivo ha scelto di costruirsi.

Lo sport non gli basta più e la dimensione dell’intrattenimento lo soddisfa al punto giusto. Soprattutto è soddisfatto anche il pubblico che guarda. Questo non è poco, anzi sul piccolo schermo è tutto. Caressa è pronto a vivere una seconda età dell’oro, da quel famoso “Andiamo a Berlino” sono passati vent’anni. I prossimi venti, però, saranno all’insegna di altri viaggi non solo sul rettangolo verde. Qualsiasi sfida va bene, purché si continui a premere il tasto play.