Fabio Canino: età, dove vive, studi, situazione sentimentale, profilo Instagram

Attore, scrittore e conduttore, Fabio Canino è tra i protagonisti di Ballando con le Stelle ormai da anni. Originario di Firenze e nato nel 1963, si è avvicinato alla recitazione studiando presso la Bottega Teatrale. Ha inoltre frequentato il corso per attori professionisti del Centro di Teatro Attivo di Milano e ha esordito nel mondo dello spettacolo in qualità di attore e autore di teatro. Negli anni ha invece recitato in vari classici come Histoire du soldat di Igor’ Fëdorovič Stravinskij, La Tempesta di William Shakespeare e Alice di Lewis Carroll. Ha inoltre messo in scena molte opere contemporanee come Making Porn di R. Larsen, La piccola bottega degli orrori, ma anche Carosello, e dopo tutti a letto di cui è stato il regista.

Il debutto in tv e il successo

A partire dalla metà degli anni ’90, Canino ha fatto il suo debutto in tv, partecipando in primis ad alcuni programmi televisivi come Macao di Gianni Boncompagni. Nel 2007 è invece apparso al cinema nel film Fratelli coltelli di Maurizio Ponzi e, nei tre anni successivi, ha preso parte ad altri due lungometraggi: Besame mucho e A ruota libera per la regia di Vincenzo Salemme. Dopo il 2000 ha invece deciso di dedicarsi al teatro e alla televisione. Tra il 1998 e il 2000 ha lavorato a Le Iene ed è diventato conduttore di vari programmi della rete satellitare Gay.tv. Ha inoltre condotto molti altri prodotti televisivi, iniziando poi a collaborare con la Rai in veste di giudice di Ballando con le Stelle, ruolo che gli è stato assegnato nel 2007 e che continua a ricoprire ancora oggi.

Tra i suoi più recenti progetti ci sono il format teatrale Le lezioni italiane di Fabio Canino. Tra i suoi impegni televisivi ci sono invece Ballando on the Road e Diversity Media Awards, oltre che il commento in diretta al concerto collettivo Together at Home del 2020 in sostegno dell’OMS e organizzato da Lady Gaga.

La vita privata

Canino è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori, non rivelando molti dettagli sulla sua vita privata. Il conduttore ha dichiarato di essere omosessuale e ne ha parlato anche durante il programma I Lunatici di Rai Radio 2, durante il quale ha raccontato la sua esperienza di coming out. “Avvenne in un momento in cui nessuno lo faceva” – ha raccontato – “sembrava fossi l’unico gay in televisione. […] Parlando al Costanzo Show di tradimenti io rivelai che ero stato tradito dal mio fidanzato. […] Passò un bel messaggio, non era importante se a tradirmi fosse stato un uomo o una donna, ma semplicemente che anche io ero stato tradito, come le altre persone presenti su quel palco“.