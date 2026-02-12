F1 Test Bahrain 2026, Day 2: il programma di oggi 12 febbraio | Piloti in pista, diretta tv e streaming

Seconda giornata dei test F1 2026 a Sakhir: Leclerc in pista tutto il giorno con la Ferrari SF-26, debutta Alonso sulla Aston Martin di Newey. Diretta tv su Sky Sport F1 dalle 13 e in streaming su NOW. Programma completo e piloti.

Proseguono i test precampionato della Formula 1 2026 sul circuito di Sakhir in Bahrain. La seconda giornata, è in programma fino alle 17.00 ora italiana con una breve pausa pranzo tra le 12 e le 13. È il secondo dei sei giorni complessivi di prove prima dell’esordio stagionale in programma per il GP d’Australia di Melbourne (6-8 marzo).

Il Day 1 in sintesi: Norris al comando, Red Bull impressionante

La prima giornata si è chiusa con Lando Norris al comando in 1:34.669 con la McLaren, utilizzando peraltro la mescola C2, più dura rispetto ai rivali. Alle sue spalle Max Verstappen con la Red Bull a soli 129 millesimi (gomma C3), autore di ben 136 giri in una dimostrazione straordinaria di affidabilità della nuova power unit Red Bull Ford.

Terzo Charles Leclerc con la Ferrari SF-26 a poco più di mezzo secondo, seguito da Esteban Ocon (Haas), Oscar Piastri (McLaren) e George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton ha chiuso settimo lamentando poco carico aerodinamico e difficoltà col vento. Giornata complicata per Kimi Antonelli, sceso in pista solo nel finale per problemi alla Mercedes W17. Due bandiere rosse: Colapinto (Alpine) al mattino e Hulkenberg (Audi) al pomeriggio.

Day 2: Leclerc protagonista, debutta Alonso

La seconda giornata vede un rimescolamento significativo nei box. La Ferrari affida la SF-26 a Charles Leclerc per l’intera giornata, con Lewis Hamilton a riposo. Il monegasco ha subito piazzato un segnale fortissimo in mattinata firmando il miglior tempo assoluto dei test in 1:34.442 con gomma soft, migliorando di oltre due decimi il riferimento di Norris del Day 1. In casa Red Bull tocca al rookie Isack Hadjar, anche lui in pista per tutta la giornata, ma con un ritardo di almeno due ore per un problema riscontrato durante l’assemblaggio notturno della monoposto. Verstappen riposa dopo la maratona di 136 giri.

Alonso sulla Aston Martin

Giornata importante anche per la Aston Martin AMR26 progettata da Adrian Newey: al volante oggi c’è Fernando Alonso, al debutto con la nuova vettura. In McLaren confermato Lando Norris, mentre in Mercedes la giornata si divide tra Antonelli (mattina) e Russell, con l’italiano ancora alle prese con problemi alla W17 dopo le difficoltà di ieri. Problemi anche per Aston Martin: ieri il team ha dovuto cambiare il motore Honda sulla monoposto di Stroll.

I piloti in pista oggi

Ferrari: Charles Leclerc (intera giornata)

McLaren: Lando Norris (mattina), Oscar Piastri (pomeriggio)

Red Bull: Isack Hadjar (intera giornata)

Mercedes: Kimi Antonelli (mattina), George Russell (pomeriggio)

Aston Martin: Fernando Alonso (mattina), Lance Stroll (pomeriggio)

Haas: Ollie Bearman (mattina), Esteban Ocon (pomeriggio)

Alpine: Pierre Gasly (mattina), Franco Colapinto (pomeriggio)

Racing Bulls: Liam Lawson (mattina), Arvid Lindblad (pomeriggio)

Williams: Alexander Albon (mattina), Carlos Sainz (pomeriggio)

Audi: Nico Hulkenberg (mattina), Gabriel Bortoleto (pomeriggio)

Cadillac: Sergio Perez (mattina), Valtteri Bottas (pomeriggio)

Dove vedere i test in tv e streaming oggi

La seconda giornata dei test F1 in Bahrain è visibile in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) dalle 13.00 alle 17.00 con la sessione pomeridiana. Per questa prima settimana di test (11-13 febbraio) la copertura televisiva è parziale, limitata alla fascia pomeridiana. Dalle 16.00 alle 17.00 sono previste anche le immagini in diretta dalla pista.

In streaming la diretta è disponibile su NOW e su Skysport.it per gli abbonati, oltre che sul canale YouTube di Sky Sport F1.

La seconda settimana di test (18-20 febbraio) avrà invece copertura completa tutto il giorno, dalle 8.00 alle 17.00, sempre su Sky Sport F1, NOW e YouTube.

Il calendario completo dei test e l’avvicinamento al Mondiale

Test Bahrain 1: 11-13 febbraio (in corso)

Test Bahrain 2: 18-20 febbraio (copertura TV completa)

GP Australia (Melbourne): 6-8 marzo (prima gara del Mondiale 2026)

Sono undici i team in griglia nel 2026, con l’ingresso di Audi al posto di Sauber e il debutto dell’undicesima squadra inserita nel mondiale, la Cadillac. Il nuovo regolamento tecnico ha rivoluzionato aerodinamica e power unit: le monoposto hanno meno carico aerodinamico in curva ma potranno toccare velocità elevatissime in rettilineo grazie alla maggiore potenza elettrica.