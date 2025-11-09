F1, GP del Brasile: dove vederlo in TV e in Streaming | Le ultime notizie, la griglia di partenza

Lando Norris in pole a Interlagos davanti ad Antonelli e Leclerc. Verstappen solo 16°. Tutti gli orari e dove seguire in diretta il Gran Premio del Brasile.

La Formula 1 torna a Interlagos per il Gran Premio del Brasile, quart’ultimo appuntamento del Mondiale 2025. Tutti gli occhi sono puntati su Lando Norris, nuovo leader del campionato, che dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri partirà dalla pole position. Al suo fianco il giovane talento bolognese Kimi Antonelli, autore di una qualifica straordinaria con la Mercedes, mentre Charles Leclerc completa la prima fila virtuale con la Ferrari.

F1, lotta al vertice, Verstappen in difficoltà

Weekend complicato per Max Verstappen, eliminato clamorosamente già in Q1: il tre volte iridato scatterà solo dalla sedicesima posizione e sarà chiamato a una rimonta che potrebbe decidere le sue residue speranze iridate. Male anche Lewis Hamilton, tredicesimo con l’altra Ferrari dopo un sabato difficile sul passo gara. In seconda fila partiranno Oscar Piastri e il sorprendente Hadjar, seguiti da Russell e Lawson.

La situazione del Mondiale

Dopo la Sprint di sabato, Norris ha consolidato il suo primato nel campionato piloti: 365 punti contro i 356 di Piastri e i 326 di Verstappen. Una leadership che l’inglese della McLaren cercherà di difendere anche a Interlagos, su un circuito che nel 2024 aveva visto proprio Verstappen dominare dalla prima all’ultima curva.

La Ferrari arriva con buone sensazioni dopo le difficoltà iniziali di stagione, e Leclerc ha espresso fiducia: “Se riusciremo a mantenere la posizione dopo la partenza, possiamo giocarcela fino in fondo”. Antonelli, dal canto suo, sogna la prima vittoria in carriera, mentre la McLaren punta al colpo doppio Mondiale Piloti dopo quello Costruttori ormai già al sicuro.

Le previsioni meteo e le gomme

Il meteo promette variabilità: cielo nuvoloso nelle ore centrali e temperatura attorno ai 19°C durante la gara, con un leggero vento da sud-est e scarsa possibilità di pioggia. Pirelli ha optato per una selezione di mescole più dure rispetto al 2024: C2, C3 e C4 rispettivamente per Hard, Medium e Soft.

Il circuito di Interlagos

Il tracciato José Carlos Pace di San Paolo, lungo 4.309 metri, prevede 15 curve per un totale di 69 giri. È uno dei circuiti più tecnici e spettacolari del calendario, inaugurato nel 1940 e reso celebre da vittorie epiche e sorpassi memorabili. L’ultimo a vincere qui è stato Max Verstappen nel 2024.

La griglia di partenza del GP del Brasile

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull Racing) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Classifica

Norris 365, Piastri 356, Verstappen 326, Russell 264, Perez 220, Hamilton 148, Antonelli 104, Albon 73, Hulkenberg 41, Alonso 40, Hadjar 39, Sainz 38, Bearman e Stroll 32, Ocon e Lawson 30, Tsunoda 28, Gasly 21, Bortoleto 19, Colapinto e Doohan 0.

Dove vederlo in TV e in streaming

Il Gran Premio del Brasile 2025 prenderà il via alle ore 18.00 italiane e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con pre-gara a partire dalle 16.30 (Paddock Live) e commento di Carlo Vanzini e Marc Gené.

Disponibile anche in streaming su NOW e in differita gratuita su TV8 alle 21.30.