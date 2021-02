Ezio Greggio: “Ho registrato l’Ezio Greggio Show, mai andato in onda. Rifiutai Sanremo”

E poi dicono che nella televisione italiana manchi la seconda serata. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia Ezio Greggio aveva registrato il numero zero di un late night show, ma il programma non ha mai visto la luce. A rivelarlo lo stesso comico al Corriere della Sera:

“Un anno e mezzo fa ho fatto un numero zero, l’Ezio Greggio Show, destinato a Canale 5. C’erano la scrivania, il pubblico, la musica live. L’impianto di Letterman. Ospiti Paolo Bonolis e Antonella Clerici, Rocco Hunt cantava e il povero Matteo Troiano stonava. Lo mostrammo a Mediaset, tutti entusiasti. Mai andato in onda. Ho chiesto lumi e non ho capito perché non si è fatto. Prima o poi, da qualche parte, lo porterò”.

Al bancone del Tg satirico dal 1988 (a parte alcuni periodi di assenza), Greggio, che qualche mese fa aveva criticato Mediaset per i troppi reality in onda, ha fatto capire che vorrebbe andare oltre la trasmissione di Antonio Ricci, rivelando di aver dovuto anche rifiutare qualcosa di molto importante davanti ai corteggiamenti della Rai:

“Occasioni ci sono state, ricordo un approccio pesante per condurre Sanremo. Ma ho contratti con Mediaset che si rinnovano e diventa difficile fare trattative. Io di Striscia non mi stancherei mai, con Ricci ci capiamo senza parlare, ma a questo punto della carriera vorrei aggiungere anche altre esperienze“.

A proposito di Striscia la Notizia, il conduttore ha spiegato che nonostante Ricci sia stato autore di Beppe Grillo non sono mancati punzecchiamenti ( “I primi a massacrare i 5 Stelle siamo noi. Chi c’è c’è, riserviamo a tutti lo stesso trattamento. Anche Berlusconi lo pizzichiamo continuamente“), ricordando inoltre ancora una volta come inizialmente l’affezionatissimo collega Enzo Iacchetti fosse convinto che si trattasse di uno scherzo quando gli fu proposta la conduzione della trasmissione ( “Dopo il suo esordio corse in camerino per telefonare a sua madre. Mi abbracciò: le sono piaciuto, ora ho capito che sono arrivato a Striscia“).