Ezio Greggio, chi è la nuova fidanzata e che lavoro fa. Età, carriera, Instagram. Tutto su di lei

Ezio Greggio ha una nuova fidanzata: una food influencer colombiana e fa impazzire i social tra ricette piccanti e look audaci.

In amore, come in tv, Ezio Greggio ha sempre avuto il tempismo giusto. Dopo la fine della lunga relazione con Romina Pierdomenico, l’amatissimo conduttore di Striscia la Notizia ha voltato pagina. Lo ha fatto con discrezione, senza grandi proclami, ma lasciando che siano i fatti – e in questo caso, i video e le foto – a parlare per lui.

Già da qualche mese, infatti, Greggio è stato avvistato più volte in compagnia di una nuova donna, decisamente lontana dai riflettori del piccolo schermo italiano, ma ormai regina assoluta dei social. Lei si chiama Nataly Ospina, ha 35 anni, è colombiana e ha tutte le carte in regola per far parlare di sé.

Ezio Greggio nel video hot della nuova fidanzata

Nataly, infatti, è una food influencer in piena ascesa. Su TikTok e Instagram spopola grazie ai suoi video in cucina, dove prepara piatti succulenti con una naturalezza irresistibile. Ma a far discutere – e a catturare milioni di visualizzazioni – sono anche i suoi look: abiti audaci, tagli provocanti, uno stile che mescola sensualità e ironia. Non si limita a cucinare: mette in scena una vera e propria esperienza visiva. Ed è proprio questo mix di carisma e semplicità che l’ha resa seguitissima.

Ezio Greggio, come spesso accade, non ha confermato ufficialmente la relazione. Nessun post in coppia, nessuna dichiarazione formale. Però i due sono stati paparazzati più volte insieme, in atteggiamenti affettuosi, anche durante eventi pubblici. Non si nascondono, ma non si espongono. Un equilibrio sottile, che alimenta la curiosità e fa inevitabilmente parlare. E ad accendere ulteriormente l’attenzione su di loro ci ha pensato un video pubblicato di recente su Instagram, in cui Ezio fa una comparsa del tutto inaspettata in una delle clip di Nataly. Un siparietto veloce, ma abbastanza per scatenare i commenti.

Lui compare sullo sfondo mentre lei cucina, una scena apparentemente casuale ma che ha mandato in tilt i follower. C’è chi parla di coppia perfetta, chi si diverte a commentare lo stile “piccante” delle ricette di Nataly e chi nota l’intesa tra i due anche in pochi secondi di video. D’altronde, Ezio Greggio non è nuovo a relazioni con donne più giovani, e sembra cavarsela sempre benissimo nel mantenere un tono sobrio e mai sopra le righe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nataly C Ospina (@natalieyospina)

Per ora, la coppia continua a vivere la relazione lontano dai comunicati e dai titoli ufficiali. Ma il mondo del gossip ha già messo Nataly Ospina nel radar. E considerando la viralità dei suoi video e il fascino senza tempo di Greggio, è probabile che sentiremo parlare ancora a lungo di questa coppia che, senza ombra di dubbio, ha già trovato il suo equilibrio tra amore, cucina e spettacolo.