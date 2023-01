Che sia giunto il momento di dire basta ai supereroi con i superpoteri e di lasciare spazio a chi, di superpoteri, non ne ha? Stiamo esagerando, ma quel che è certo è che le storie di personaggi dotati di superpoteri hanno generato una serie di riflessioni che, ora, sfociano anche nella comedy più semplice, ma non per questa meno intelligente. È il caso di Extraordinary, comedy disponibile su Disney+ ideata e scritta da Emma Moran che inventa un mondo uguale e differente dal nostro, in cui i superpoteri diventano metafora della difficoltà di stare al passo con gli altri e del saper accettare i propri limiti.

La trama di Extraordinary

La serie è ambientata in un mondo praticamente identico al nostro, con una sola differenza:che inevitabilmente ne determina il resto dell’esistenza.

Jen (Máiréad Tyers), però, ha qualcosa che non va: ha raggiunto la maggiore età da tempo, eppure non ha acquisito nessun potere. Una situazione che vive con frustrazione, circondata da amici che, invece, hanno ottenuto un potere tutto loro. Vive con Carrie (Sofia Oxenham), la sua migliore amica dai tempi del liceo, che ha il dono di evocare i defunti e lavora in uno studio legale, e Kash (Bilal Hasna), fidanzato di Carrie, che può riavvolgere il tempo e sogna di formare una banda di vigilanti.

Ma per Jen c’è un modo per scoprire quale sia il suo potere: recarsi alla Clinica, un luogo in cui coloro il cui potere non si è ancora manifestato intraprendono una terapia ad hoc, molto costosa. La prima stagione della serie vede quindi Jen -che vive la sua condizione senza potere come il motivo per cui non sia ancora riuscita a concludere nulla nella sua vita- cercare di racimolare il denaro necessario, mentre nella sua vita entra Mr. Schizzo (Luke Rollason), giovane uomo che a causa del suo potere non ricorda nulla del suo passato. Sia lui che Jen, in poche parole, devono trovare la propria strada in un mondo che sembra correre ad una velocità diversa dalla loro.

La FOMO in un mondo di superpoteri: l’intelligenza di Extraordinary

Extraordinary, le foto della nuova serie tv su Disney+ Guarda le altre 7 fotografie → Extraordinary ha come protagonista una giovane donna che si barcamena tra una quotidianità che non la soddisfa, un lavoro mediocre e l’universo maschile che la delude, il tutto in una Londra moderna in cui manie ed ossessioni dominano la vita di tutti. Sembrerebbe la trama di Fleabag, con l’aggiunta dei superpoteri all’interno della trama. Ma no, ridurre Extraordinary ad un paragone con la serie di Phoebe Waller-Bridge sarebbe ingiusto: Emma Moran ha infatti ideato un racconto che può avere la stessa intenzione iniziale, ma che presto vira altrove.

La nuova comedy di Disney+ riesce sapientemente a prendere mano da un topic -quello dei superpoteri- che dire abusato è dire poco una prospettiva inedita e accattivante, ma al tempo stesso semplice ed onesta nei confronti dei telespettatori.

Nel 2017 la Nbc aveva provato un’operazione simile con Powerless, serie tv ambientata nel mondo Dc Comics che raccontava le vicende di un’agenzia assicurativa alle prese con i danni causati dalle battaglie tra supereroi buoni e cattivi, ma fu cancellata in breve tempo.

Extraordinary, a differenza di Powerless, non si limita a creare un contesto inedito, ma fa in modo che gli stessi personaggi diventino portatori di una visione e di un messaggio che rendono la serie più profonda di quanto si possa pensare.

La ricerca di Jen del suo potere altro non è che la ricerca verso una propria identità che ciascuno di noi deve fare, in un mondo diventato sempre più apparentemente buono ma in realtà spietato verso chi non riesce a stare al passo con gli altri.

È come se la FOMO (ovvero la Fear of Missing Out, la paura di essere tagliata fuori) incontrasse la fantascienza: quel che nasce è una comedy che parte dal ricerca della protagonista per narrare anche le crisi d’identità di chi, come i suoi amici, il potere l’hanno ottenuto, eppure non sono felici.

Extraordinary rilegge l’ansia sociale in chiave comedy, invitando chiunque a mettersi in discussione e soprattutto a non giudicare chi non ha i tempi uguali ai nostri. Forse è questa una delle piaghe maggiori dei nostri tempi: essere convinti di sostenere l’inclusione e l’accettazione, quando invece tutto ciò che importa è un’egoistica affermazione di sé.

Extraordinary, il cast

Per questa serie, sono stati scelti giovani attori per i ruoli principali, affiancati da altri volti più o meno noti per la serialità ed il cinema.

Máiréad Tyers è Jen, la protagonista: una giovane donna che ancora non ha ottenuto nessun potere;

Sofia Oxenham è Carrie, migliore amica di Jen, con il potere di evocare i defunti;

Bilal Hasna è Kash, fidanzato di Jen, con il dono di riavvolgere il tempo;

Luke Rollason è Mr. Schizzo, mutaforma che a causa del suo potere ha dimenticato il suo passato;

Siobhán McSweeney è Mary, madre di Jen, con il potere di controllare le tecnologia, pur non essendo esperta di informatica;

Robbie Gee è Ian, patrigno di Jen con il potere di avvertire le emozioni degli altri;

Safia Oakley-Green è Andy, sorellastra di Jen, con cui non va d’accordo e che sembra essere perfetta;

Ned Porteous è Luke, ragazzo con cui ogni tante Jen esce, dotato del potere di volare;

Darcey Porter-Cassidy è Ange, datrice di lavoro di Jen, con il potere di non invecchiare e sembra sembra una ragazzina.

Extraordinary, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono otto, ciascuno della durata di circa 30 minuti.

Extraordinary 2 si farà?

Sì: a pochi giorni dalla diffusione della prima stagione, Hulu (la piattaforma che ha pubblicato la serie negli Stati Uniti) ha confermato che la serie tv avrà una seconda stagione.

Extraordinary su Disney+

È possibile vedere Extraordinary in streaming su Disney+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il costo dell’abbonamento è di 8,90 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,90 euro; in entrambi i casi è incluso il catalogo Star, rivolto ad un pubblico più adulto.